„Copilul meu este dependent de metamfetamină”, așa și-a început discursul o mamă din Sibiu, în fața a sute de persoane, în cadrul conferinței „Your Extraordinary Success without Drugs/Da vieții, fără droguri”. Femeia și-a povestit durerea, împărtășind experiența sa cu toți cei din sală și, mai mult decât atât, căutând soluții. De un an de zile, fiica ei este de nerecunoscut. Viața ei, dar și a familiei, s-a schimbat radical din cauza dependenței de droguri. Un copil inteligent, cu note bune la școală și foarte talentat este astăzi un copil care are nevoie de ajutor.

Legată de un pat de spital și sedată

De un an de zile, viața unei adolescente din Sibiu, dar și a părinților ei, s-a schimbat complet. De când fata a început să consume droguri, nimic nu a mai fost la fel. Mama ei spune că a încercat tot astfel încât o ajute să scape de dependență, însă nimic nu a funcționat.

„Am emoții și durerea m-a adus aici. Mulțumesc mult lui Tibi Ivancea care m-a ajutat să iau cuvântul și mi-a permis. Îmi știe durerea de un an de zile. Sunt aici oameni care mă știu, doamna Adina Danciu, și alți prieteni din sală, poate și părinți. Mă lup cu asta de un an de zile. Copilul meu este dependent de metamfetamină. Acum e cu tatăl ei, în cameră, închisă în casă, de frică să nu iasă să ia droguri. Acum trei zile am fost internată cu ea în spital, legată de pat, sedată, ca să reziste, pentru că nu am stat cu ea în spital. Sunt la capătul puterilor, am încercat tot timp de un an. Am mers la psihiatrii, am făcut tratamente psihiatrice, am internat-o în spital, am chemat poliția, salvarea. Copilul meu, de la metamfetamină, este violent cu noi. Rupe tot în casă, se distruge pe ea. A fost un copil minunat cu note foarte bune, foarte talentat și foarte inteligent. Inteligența probabil că a dus-o, a fost unul dintre motive, încercarea de a epata, de a încerca lucruri noi, de a atrage atenție”, a spus, printre lacrimi, mama fetei.

„Spitalele de Psihiatrie nu sunt pregătite”

Femeia spune că, în cazul fiicei ei, care nu acceptă ajutorul, nimic nu a funcționat. Nici tratamentul psihiatric, nici internările repetate în spital. A venit în fața autorităților, politicienilor, medicilor și altor părinți să ceară ajutor.

„Problema este că nu am găsit soluții și de aceea sunt aici. Tratamentul psihiatric nu ne-a ajutat. Spitalele de psihiatrie nu sunt pregătite. În spitalul de Psihiatrie am fost internată de două ori cu ea, aici la Sibiu, am stat cu ea acolo. Asistentele sunt depășite, terapeuți nu sunt. Medicii, ca să poată să îi susțină și să îi stăpânească, îi sedează. N-au de ales, sunt de acord, dar, de data aceasta, fiicei mele i s-au dat niște medicamente foarte puternice care ar fi putut poate să îi facă și mai rău. Dar nu aveau de ales, asta este țara, atât se poate la momentul ăsta. Centre pentru minori nu există în toată țara. Există doar o organizație, Teen Challenge, care funcționează în București și în încă 3-4 centre din țară, dar acolo copilul trebuie să vrea să meargă, astfel nu poate fi ținut. Fiica mea a stat două săptămâni acolo, e un program extraordinar care durează 9 luni, dar dacă nu vrea, nu se poate. În spitale, timpul este limitat. Poți să stai o săptămână sau două în care ești sedat, pentru că nu pot face față. (…) Terapeuți nu există, ești ținut pe medicație, ca să atenueze situația de criză doar, dar nu să vindece. Tratamentul medicamentos, la fel, nu știu cât ajută, în prima jumătate de an nu i-am dat, în a doua jumătate i-am dat, dar nu s-a îmbunătățit deloc”, a spus mama fetei.

Dusă cu poliția la spital

Părinții au ajuns la capătul puterilor și au apelat și la măsuri extreme. Știind că fiica lor are droguri asupra ei, au chemat poliția. A fost dusă la spital atunci, internată fără voia ei. „Ultima dată am apelat și la o măsură extremă. Știam că fetița mea are la ea droguri, am chemat poliția, am dus-o la spital, am internat-o, a fost legată, ultimele dăți a fost foarte rău, crizele au fost din ce în ce mai mari. În stresul pe care l-am avut, am plecat și am uitat să spun că s-ar putea să aibă la ea. Am sunat, am cerut să fie controlată, a fost găsit asupra ei un plic de droguri, nu știu ce se va întâmpla. Nici nu știu ce să mai fac. Nu am ajutor în țară și toți au încercat să mă ajute cu cât au putut. Legislația nu permite să se deschidă centre pentru minori unde să poată fi ajutați, nu numai sedați, să facă terapie, să facă art-terapie, terapie ocupațională, să fie ținuți împotriva voinței lor, pentru că sunt minori, nu au discernământ, nu au… Un adult aș putea să îl condamn pentru că începe să ia droguri, pentru că nu are discernământ, așa cum spunea domnul psiholog, ei nu au dezvoltat cortexul prefrontal, nu știu să anticipeze consecințele. Intră în nebunia asta și nu știu ce îi așteaptă. Pe lângă ei, devenim noi, părinții și familia, co-dependenți cu ei. Suferim la fel de mult ca ei. Ei sunt cei care suferă cei mai mult”, a spus femeia.

„Ce soluții pot să găsesc, aici, în țară?”

Deși toți oamenii la care a apelat în ultimul an au ajutat-o cum au putut, referindu-se la autorități și medici, femeia spune că nu a fost suficient. Cu toții sunt depășiți de aceste situații, astfel că singura soluție ar fi să se amenajeze centre pentru minori dependenți de droguri, unde aceștia să poată primi nu doar tratament medicamentos, ci și terapie. „În țară, aici, nu găsesc niciun ajutor, îmi rămâne să plec în străinătate, dar, dacă ea nu vrea, deja este suficient de mare, nu am cum. Vreau să încerc să întreb ce soluții pot să găsesc, aici, în țară? În spital toți au fost extraordinari, toți cu care am luat legătura au fost extraordinari, dar nu îi ajută legea. La poliție, la fel, nu îi ajută legea, sunt puțini oameni care se ocupă de problema asta, sunt depășiți de evenimente. La școală am avut susținere, dar când am cerut să stea copilul acasă, să nu îl expun, să nu iasă afară, că nu o mai pot opri, nu mai e conștientă de ce face și e și violente, nu am putut să obțin asta, deși inspectoratul m-a susținut cât a putut de mult. Dar nu am putut să o țin acasă, să facă ore online, ca să nu iasă în stradă și să consume droguri”, a adăugat mama fetei dependente de droguri în cadrul conferinței de joi.

Conferința cu titlul „Your Extraordinary Success without Drugs” – „Da vieții, fără droguri”, în cadrul căreia femeia a povestit prin ce trece fiica ei, dependentă de droguri, a fost organizată de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică). Aceasta a abordat multiplele aspecte ale drogurilor, de la criminalitate, la medicină, juridic, social, educațional si psihologic. Agenda evenimentului a cuprins discursuri introductive din partea Instituției Prefectului (Sibiu), Consiliului Județean Sibiu, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Au susținut prezentări și Mihaela Huzoaica din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității (IPJ Sibiu), Mihai Ion Șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (IPJ Sibiu), Mihai Copăceanu psiholog, Adina Danciu coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu, Napoca Rally Academy, Mihaela Moldovan – Serviciul de Probațiune Sibiu cu invitați foști consumatori, judecătorul Cristi Dănileț, medicul Camelia Grigore, managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, medicul psihiatru Simona Butnarasu de la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, medicul Holger Lux, Asociația Crucea Albastră din Romania și polițiști delegați din Austria și Macedonia.