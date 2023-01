Peste douăzeci de sibieni au fost înșelați de un antreprenor din Sibiu care se ocupă cu realizarea mobilei la comandă. Majoritatea „au căzut în plasa” bărbatului după ce au văzut un anunț postat pe facebook în care spunea ce servicii prestează. Antonio Ioan Manețoiu este cel care ar fi păgubit persoane din Sibiu cu zeci de mii de lei.

Zeci de persoane au fost înșelate de un bărbat din Vâlcea care făcea mobilă la comandă în Sibiu. Metoda lui de înșelăciune era una simplă. Semna contractul cu clienții, lua avansul și după interveneau tot felul de probleme care îl făceau să amâne livrarea mobilei. Pentru că de cele mai multe ori a fost vorba despre mobila de bucătărie, acesta le cerea oamenilor hotele sau plitele pentru a le încorpora în mobilă, pe care mai apoi încerca să le vândă. Înșelăciunea nu se oprește aici. Bărbatul a încercat să își câștige credibilitatea trimițând poze cu mobila în lucru în atelier, însă aceleași fotografii erau trimise la mai mulți clienți, nu doar la unul singur

Ana este una dintre „victimele” antreprenorului Manețoiu. După mai multe luni de așteptare, sibianca nu a mai primit nici mobila și nici banii, așa că a decis să depună plângere la Parchet. „Avea o pagină de facebook unde spunea că face mobilă. Am comandat în luna mai, i-am dat în avans 50%, mai exact 7.500 lei, dar sunt oameni care au dat mult mai mult. După trei săptămâni mi-a cerut alți bani, însă eu între timp auzisem că ar da țepe. El niciodată nu mă suna, eu trebuia să insist tot timpul. La un moment dat nu mai dădeam de el. I-am dat și hota să o încorporeze și a încercat să îmi vândă o plintă, probabil tot a unui client. În data de 31 august trebuia ca mobila să fie finalizată, însă m-a amânat până pe 6 decembrie. În perioada dintre sărbători trebuia să îmi livreze mobila completă, lucru ce nu s-a mai întâmplat”, spune Ana B., unul dintre păgubiți.

Un alt sibian a fost înșelat de către Antonio Manețoiu cu o sumă de bani halucinantă pe care nici în ziua de astăzi bărbatul nu a recuperat-o. Acesta a comandat mobilă nu doar pentru bucătărie, ci și pentru restul casei – dormitor, dressing, în valoare de 35.000 lei. Singurul lucru pe care l-a recuperat de la țepar este hota, pe care, la fel ca și cealaltă „victimă”, i-a dat-o să o încorporeze în corpurile de mobilă.

„Soția l-a găsit pe facebook. Am mai vorbit și eu cu prieteni cărora le-a făcut mobila. Ei doar mi-au zis că întârzie cu lucrarea, ca oricare meșter, de altfel. Am semnat contractul cu el în 2021. Nu am mai primit nici mobilă și nici banii înapoi. Am reușit să recuperez doar hota. În acest timp cât mă amâna îmi trimitea și fotografii cu mobila în lucru, fotografii pe care le trimitea și altor clienți. Am depus plângere penală la Poliție, în august”, spune un alt păgubit.

A livrat doar o parte din mobilă

Au fost cazuri în care antreprenorul s-a ținut parțial de cuvânt sau cel puțin a returnat banii persoanelor cărora ar fi trebuit să le facă mobila la comandă. Angela este unul dintre cazurile mai fericite. După ce a comandat mobilă de bucătărie și un dressing, ambele în valoare de 10.000 lei, Manețoiu le-a făcut doar dressing-ul și acela „de mântuială”.

Un alt sibian a reușit să își recupereze avansul de 5.000 lei după ce a făcut o postare pe facebook despre experiența neplăcută cu antreprenorul. „Am avut o mansardă și am vrut să facem cu el o bucătărie. Ne-am luat o țeapă crâncenă. La momentul acela eu chiar am crezut că vine și își face treaba. Am plătit avans 5.000 lei și i-am dat și hota după care a început să ne tot amâne. A trecut ceva timp după care am început să îl sunăm. M-au contactat și părinții lui să mă roage să îl iertăm că o să își revină, dar când am aflat la câți a mai dat țepe m-am înfiorat. Eu mi-am recuperat paguba și hota”, spune L. S.

Răspunsul lui Manețoiu

Contactat de reporterii Ora de Sibiu, Antonio Ioan Manețoiu, zis și Toni, consideră informațiile ca fiind mincinoase și că urmează ca fiecare să își asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut. „Nu știu. Sunt multe chestii care nu sunt adevărate. Sunt mai multe lucruri pentru care fiecare va trebui să își asume – postări și amenințări. Nu cred că e normal și legal ceea ce au făcut. Bănuiesc că se va face ceva în privința asta. Nu este vorba de recuperarea mobilierului, e vorba de a face rău. Dacă am avut o întârziere, acum vor să îmi facă rău. Sunt foarte multe minciuni și speculații și sunt foarte multe persoane care mi-au făcut rău”, spune Antonio Ioan Manețoiu.