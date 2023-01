Criticul de teatru și profesorul universitar George Banu a murit, la vârsta de 79 de ani. Acesta a fost un colaborator apropiat al Teatrului Național Radu Stanca, dar și deținător al unei stele pe Aleea Celebrităților de la Sibiu.

Constantin Chiriac, preşedintele Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, a anunțat vestea pe Facebook. „Domnul George Banu a plecat la Cel Senin! Cale albă și lumină, prieten drag! Nu pot vorbi mai mult!”, a scris Constantin Chiriac, citat de Mediafax.

„Profesorul George Banu a plecat la Cer! Dumnezeu sa îl odihnească! A fost un Om deosebit. A participat la mai multe evenimente în Muzeul Național Brukenthal și a scris mai multe texte introductive la albumele pe care le-am scris. Chiar în acest an la Editura Muzeului Naţional Brukenthal vă apare în luna februarie albumul Călătorie în lumea stampelor Meiji ce se bucură de un text din partea profesorului George Banu de la Universitatea Sorbona din Paris. Anul trecut a participat la 3 evenimente în Muzeul Național Brukenthal. Am avut multe dialoguri cu domnia sa și am fost deosebit de onorat să îi fiu alături, să vorbesc și să punem la cale diferite evenimente. Aveam planificată împreună cu George Șerban o plimbare pe Sena în acest an cu George Banu. Maestre te vom purta întotdeauna în gând și în tot ceea ce facem! Îți mulțumesc! Este una din cele mai triste vești pe care le-am primit! Drum lin spre stele și spre marea scenă a Cerului!”, a postat și Muzeul Național Brukenthal.

George Banu are o stea pe Aleea Celebrităților de la Sibiu, inaugurată în cadrul ediției din anul 2013 a Festivalului Internațional de Teatru, iar în perioada activității sale a fost un colaborator apropiat al Teatrului Național Radu Stanca.