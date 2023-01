Khaled Matar, este singurul artist român ales pentru un proiect NASA. Patru capsule ale timpului, pline cu zeci de mii de opere de artă, vor fi trimise pe Lună în programul numit „The Lunar Codex”. Zborul va avea loc în 2024. Matar are 21 de ani și este din Iași, iar două picturi ale sale vor ajunge în spațiu.

Khaled Matar, pe jumătate palestenian din partea tatălui este un tânăr pictor de 21 de ani din Iași care i-a uimit cu talentul său pe experții NASA. Două dintre operele sale au primit mențiune de onoare în cadrul unei competiții internaționale și acum vor ajunge pe Lună, relatează Euronews.

Khaled Matar, pictor: „Încă mi se pare ireal că două din lucrările mele, două din imaginile create de mine vor ajunge pe lună. Nu mă așteptam niciodată să ajung atât de departe cu ceea ce creez, la propriu”.

Lucrările incluse în Codexul Lunar „Colecția Polaris” se numesc „Fire Keeper” și „Reaching for the Holy Grail.

Khaled Matar, pictor: „Am creat Reaching for the Holy Grail, care are la bază legenda regului Arthur și a cavalerilor săi, care pleacă în căutarea Sfântului Graal. Acest Sfânt Graal ei nu știu unde se află, cum arată singurul lucru pe care îl știu este acela că există”.

Pictura Fire Keeper reprezintă momentul în care eroul căzut este ajutat de o forță a naturii, protectoarea focului.

Khaled Matar, pictor: „Cumva îl ajută să se repună pe picioare pentru a-și continua misiunea, pentru a-și continua călătoria”.

Student la Iași, cu expoziții în toată lumea

Khaled Matar a învățat la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, iar în prezent este student la Academia de Artă din Florența. El a avut până acum patru expoziții în Barcelona, New York, Copenhaga și București.

Eduard Uzunov, reprezentant galerie de artă: „Expoziția Khaled Matar, care este de mare succes datorită faptului că acest tânăr de doar 21 de ani are o tehnică absolut specială o s-o prelungim”.

Modest și mereu cu zâmbetul pe buze, Khaled mărturisește că pentru el pictura vine din intuiție.

Khaled Matar, pictor: „Eu văd pictatul ca pe un fel de meditație, ca pe o rugăciune. Este ceva cu adevărat special. Cred că pictura ar trebui să îndrume omul spre contemplație. Ambiția mea, ca și pictor, este acea de a ajunge la un nivel înalt, încât să pot să fiu capabil să creez lucrări asemănătoare din punct de vedere tehnic și tematic cu cele ale vechilor maeștri”.

Operele de artă vor fi gravate cu laser pe o microfibră de nichel sau digitizate pe carduri de memorie iar apoi incluse într-o capsulă a timpului. „Codexul Lunar” este o arhivă de artă, cărţi contemporane, poveşti, poezie, muzică şi filme, adică munca a 30.000 de creatori din 139 de ţări, lansată pe Lună în patru misiuni NASA. Lansarea Colecţiei Polaris este programată pentru luna noiembrie a anului 2024.