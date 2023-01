Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a vorbit la Digi Sport la finalul partidei cu FCSB , scor 0-1, despre parcursul sibienilor din acest sezon și obiectivele în continuarea campionatului.

”Obiectivul este menținerea în Liga 1, suntem o echipă nou promovată, cel mai greu an este primul an după promovare. Am făcut un sezon bun până acum, dar nu este nimic încheiat, sunt multe puncte puse în joc. Am avut și o serie grea cu trei înfrângeri, dar am gestionat bine, nu am adâncit perioada. Toate echipele au avut astfel de perioade, chiar și echipele care se bat la campionat, dar trebuie să acumulăm puncte, să câștigăm meciuri, ca să rămânem la stadiul de revelație, așa cum ne numește lumea”.









































































FCSB – FC Hermannstadt



Marius Măldărășanu speră ca echipa sa să depășească cu brio seria infernală, în care a înfruntat candidatele la titlu. ”Fiecare meci este o finală, mai avem opt partide și trebuie să scoatem maxim din fiecare joc. Avem un alt meci greu etapa viitoare, împotriva altei echipe care se bate la campionat. Am prins o serie infernală, jocuri cu Farul, CFR Cluj, FCSB și cu Craiova. Am scos șase puncte din două meciuri din această serie, puteam scoate măcar un egal și în seara asta!”

Marius Măldărășanu subliniază că există stabilitate financiară la club. ”Când ajungi în play-off, asta îți asigură realizarea obiectivului și este mare performanță. Financiar suntem foarte bine, vor mai veni niște prime, săptămâna viitoare se va plăti salariul. Lucrurile sunt ok, există o stabilitate” a mai spus tehnicianul Sibiului.