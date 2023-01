Europarlamentarul USR Nicu Ștefănuță (Renew Europe) prezintă rezultatele cercetării sociologice cantitative realizate în municipiul Sibiu, cu scopul a afla percepția sibienilor despre apartenența României la Uniunea Europeană, despre activitatea europarlamentarilor români, dar și viziunea despre problemele actuale ale Sibiul și despre viitorul orașului.

“Cred că forța unui politician este dată de cei care-i încredințează mandatul, iar asta îl obligă să-i consulte și să-i informeze continuu. După 3 ani de la preluarea mandatului de europarlamentar, am vrut să văd cum voi, sibienii, vă uitați la noi, la cei care vă reprezintă la Bruxelles și dacă rezultatul muncii noastre ajunge la voi. Am vrut să aflu cu ce probleme vă confruntați, astfel încât să știu ce am de făcut în continuare” declară eurodeputatul sibian.

Cercetarea sociologică și verificarea au fost efectuate de către Cult Research, în municipiul Sibiu, în intervalul 21 noiembrie-20 decembrie 2022. Marja de eroare este de +/- 4%. Numărul respondenților este de 605 persoane cu adresa din cartea de identitate în municipiul Sibiu, baza de date fiind ponderată de către Cult conform datelor INS.

Rezultatele sondajului sunt disponibile aici: https://stefanuta.ro/sondaj-cum-percep-sibienii-rolul-europarlamentarilor-romani/