În ultima etapă a turului Ligii Florilor la handbal feminin, Măgura Cisnădie a pierdut aseară în deplasare, la Bistrița, 29-36 cu Gloria.

Ieri, Sala Unirea din Bistrița a fost plină la jocul cu echipa sibiană. Deși era outsider în acest joc, Măgura Cisnădie a mers cap la cap în prima repriză de Gloria și gazdele conduceau la pauză doar cu 18-16. Din păcate, portarul Măzăreanu s-a accidentat la gleznă și a nu a mai putut continua jocul, iar absența sa a cântărit mult. ”Nu știu dacă câștigam, Bistrița este redutabilă, dar am fi stat mai aproape de Gloria” a spus la final Alexandru Weber. În repriza secundă, Gloria s-a distanțat la 24-17 în minutul 36, dar Cisnădie nu a cedat și dat impresia că poate reveni pe tabelă. S-a apropiat la trei goluri în minutul 41, dar nu a mai reușit mai mult și gazdele au refăcut repede o diferență liniștitoare. La final, Bistrița s-a impus cu 36-29.

Tehnicianul echipei sibiene, Alexandru Weber a contestat arbitrajul cuplului Georgiana Murariu/Mihaela Paraschiv din Piatra Neamț. ”Sunt foarte dezamăgit, o să le fac raport inclusiv la EHF. Sper să vadă și sefii arbitrajului ce s-a întâmplat azi. În vară s-au mărit toate baremurile, sunt cei mai bine plătiți arbitri din Europa și cred că din lume, dar nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine, arbitrii sunt datori să împartă dreptatea, indiferent cine joacă și cum o face! Nu știu dacă au influențat decisiv meciul, dar unele momente da“, a declarat Alexandru Weber.

Portarul Mirela Pașca a acuzat și ea maniera de arbitraj. ”Au fost momente când am fost defavorizate. Nu știu dacă am fi câștigat, dar am fi stat mult mai aproape de echipa Bistriței” a spus Pașca.

La finalul turului, Măgura Cisnădie este pe locul 10 în clasament, cu 13 puncte din 13 jocuri, la trei lungimi peste locul 11, care duce la barajul de supraviețuire. În prima etapă din retur, Cisnădie joacă duminică, la Brăila, cu Dunărea, un alt meci în care trupa lui Weber are șansa a doua.

Măgura: Măzăreanu, Pașca, Ilie – Caliskan 10, M. Neagu 6, Roșu 5, Jlezi 2, Tomescu 2, Bardac 2, Gariaeva 1, Guarieiro 1, Vălean. Antrenor: Alexandru Weber