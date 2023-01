Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, Inovării și Cercetării, a declarat la Interviurile Digi24.ro că începând cu data de 1 mai România va avea cel mai avansat sistem de identificare digitală a cetățenilor.

Acesta a explicat cum se vor autentifica cetățenii pentru a avea acces la informații personale. Identificarea digitală va putea fi folosită de către toate platformele statului care au de a face cu servicii digitale: ghișeul.ro, spațiul virtual de la ANAF, dar și plaformele primăriilor, a explicat ministrul.

Burduja a vorbit și despre stadiul implementării cloudului guvernamental, dar și despre creșterea nivelului de competențe digitale ale românilor.

Principalele declarații:

Eliminarea dosarului cu șină: Viitorul va fi digital sau nu va fi deloc. Dacă nu reușim să digitalizăm serviciile publice, România va pierde din competitivitate, nu va reuși să atragă investiții și vom asista la o băltire.

Cu toții am trecut prin experiența unor căciuleli pe la ghișeele stăpânite de funcționari publici.

Nu e prima oară când mi se cere un termen. E normal ca românii să fie nerăbdători.

Eu cred că ne-am apucat acum un an și jumătate. Primul pas e identificarea digitală a fiecaruia dintre noi în raport cu statul. Asta urmează să fie rezolvată în jurul datei de 15 aprilie-1 mai, printr-o aplicație specială în care fiecare dintre noi ne vom putea autentifica într-un mod sigur și practic nu va trebui să mai mergem la ghișeu cu cartea de identitate pentru ca un funcționar să ne autentifice contul.

Dincolo de asta, discutăm de un orizont de timp de 3-4 ani de zile și speranțele noastre se leagă de acest proiect de cloud guvernamental. Vom avea instrumentul tehnic prin care o primărie să comunice de exemplu cu Registrul Auto Român, cu bazele de date MAI, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși pe drumuri și datele cetățenilor să fie transmise rapid și sigur între instituțiile statului.

Termenul pentru cloudul guvernamental este sfârșitul anului 2026. Va trebui ca la final de 2026 să avem patru centre de date funcționale și cel puțin 30 de instituții ale statului de nivel central migrate în acest cloud guvernamental.

Am venit cu un element de noutate și ne-am inspirat din Moldova. Oamenii vor fi notificați în timp cu o alertă și vom ști cine ne-a accesat datele. Cercetările penale sunt o altă speță. Pot avea în baza unui mandat judecătoresc. Oamenii nu vor fi notificați și în aceste situații.

Din 1 februarie vom putea accesa online cazierul judiciar.

Cum va funcționa autentificarea digitală a cetățenilor. Prin această platformă de identificare digitală vom face o poză după cartea de identitate, vom face o poză cu noi, vom face un video prin care să aratăm diverse unghiuri ale înfățișării noastre astfel încât sistemul să își dea seama că nu este cineva care încearcă să ne fure identitatea. În spatele sistemului este un operator care validează toate aceste acțiuni să nu fie un caz de deepfake. Este cel mai avansat sistem de identificare digitală și România îl va avea de la 1 mai. El va putea fi aplicat de către toate platformele statului care au de a face cu servicii digitale: ghișeul.ro, spațiul virtual de la ANAF, dar și plaformele primăriilor.

Suntem într-un stadiu destul de avansat la digitalizarea serviciilor notariale.

Cloudul guvernamental ține datele românilor într-un loc sigur, transparent, modern. Impune și o economie de costuri.

Datele vor fi păstrate în patru centre de date administrate de STS, la nivel fizic. Adminsitratorul datelor este ADR, o instituție care va gestiona tot sistemul de cloud, ne-am luptat foarte mult să ținem într-o zonă civilă. Apărarea cibernetică împotriva unor atacuri avansate va fi furnizată de serviciile statului român.

Republica Moldova este interesată să ofere un model de bună practică. Soluțiile din Moldova sunt peste cele din Estonia. Împreună cu România putem oferi un model pentru alte state. România vrea să aducă acasă cercetătorii. Sunt burse de cercetare de burse de 1,2 milioane de euro pentru poiect. Sunt 165 de milioane de euro. Urmează o evaluare și cele mai bune 120 de proiecte vor fi finanțate. Sunt proiecte pentru 3 ani de zile.

Am pus accent pe nevoia de a depăși un păcat mai vechi, o cercetare foarte teoretică care producea hârtii, dar care nu rezulta în inovare. Practic, cercetarea care nu rezultă într-un impact în economie are un potențial limitat. Degeaba ai servicii publice digitale dacă cetățenii nu reușesc să le accese. În Moldova doar 10% din populație accesează serviciile digitale. Nu poate doar guvernul să formeze competențe digitale, trebuie și mediul privat. Am pornit un dialog și am semnat deja acorduri cu companii mari pentru competențe digitale. Mai facem un lucru important, cu Poșta Română.

Poșta Română se reformează. Am ajuns astăzi să avem pe Calea Dorobanților un oficiu integral digitalizat. Am ajuns să achiziționeze Poșta Română 7.000 de tablete inteligente să își doteze poștașii și aceștia să meargă la fiecare cetățean și să îl ajute să beneficieze de acele fonduri de la MIPE pentru plata facturilor. Și au ca temă și să propovăduiască tranformarea digitală și să îi învețe pe români să își acceseze ghișeul.ro, să învețe cum să își plătească taxe și impozite locale. Poșta Română are o mare calitate: ajunge la fiecare român. Poștașul va învăța românii cum să își plătească taxe și impozite pe ghișeul.ro.

În continuare sunt comune care sunt pe ghișeul.ro și anul trecut au avut zero solicitări pentru plata taxelor pe ghișeul.ro. Trebuie să desfășurăm o campanie de informare. Mergeți la Ministerul Finanțelor la rotație? Vom vedea ce va fi la acel moment. Vom vedea la ce va fi la minsiter. Voi face ceea ce PNL și Guvernul consideră că e mai bine și voi răspunde prezent la orice apel unde cred că pot să îmi ofer concursul.