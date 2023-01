Golgheterul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv (23 de ani) are în acest sezon 21 de jocuri și 9 reușite pentru sibieni. Sibiul a cedat duminică disputa cu FCSB, scor 0-1, meci în care ardelenii meritau mai mult. Para-gol că echipa a jucat mai bine în repriza secundă, însă FCSB a făcut diferența prin calitatea individuală a jucătorilor săi.

”După prima repriză, nu meritam mai mult, deși nici FCSB nu și-a creat ocazii, însă noi nu am contact în atac. În repriza a doua am jucat mai bine, puteam să înscriem cu puțină șansă. FCSB are jucători de valoare și acest lucru s-a văzut la faza golului, când au jucat dintr-o atingere, Omrani a scăpat singur și ne-a taxat. Puteam mai mult, la fiecare meci ne gândim la victorie, dar așa este în sport, uneori mai și pierzi, chiar dacă nu te gândești la asta înaintea meciului. Acum, trebuie să strângem rândurile” a spus tânărul și talentatul vârf de la Hermannstadt.

”Dacă ne recuperăm puncte, ne batem pentru play-off!”

Atacantul Sibiului crede că echipa poate juca în play-off, dacă își va recupera la TAS cele nouă puncte de suspendare primite de la FRF, pentru întârzierea achitării unor datorii. ”Este greu să mă gândesc acum la play-off, acele nouă puncte deocamdată ne sunt luate și nu cunosc exact situația. Dar, dacă ne vom recupera punctele, ne vom bate cu siguranță la play-off, până în ultima etapă a sezonului regular! Cu cele nouă puncte, acum am fi pe locul 6 și am avea un mic avantaj față de celelalte echipe. În plus, aproape am trecut de seria aceasta infernală, mai avem cu Universitatea Craiova, apoi urmează o serie de jocuri ceva mai accesibilă. Chiar dacă niciun meci nu este ușor, cred că am putea să facem apoi mai multe puncte” a explicat jucătorul de 23 de ani.

Un atu îl reprezintă și noul Stadion Municipal, pe care Hermannstadt poate deveni și mai puternică. ”Cu siguranță îmi dă un plus de motivație să joc cu 12000 oameni în spate. Sperăm să îi avem alături și la următoarele meciuri de acasă, în ultimele partide am jucat cu echipe mari, dar speram să avem Stadionul Municipal plin la toate jocurile!”

”Nu am fost disperat să plec”

Daniel Paraschiv a fost dorit în această iarnă de echipa de eșalon secund din Franța, Bordeaux, dar și de Hapoel Beer Sheva (Israel). Ofertele făcute de francezi și israelieni au fost însă respinse de sibieni, iar negocierile s-au stopat. Hermannstadt a cerut circa 1,2 milioane de euro pentru transferul lui Paraschiv și nimeni nu a oferit încă acest preț, dar perioada a transferări abia a început.

”Clubul cere un anumit preț și ofertele nu s-au ridicat la pretențiile conducerii, iar eu nu am putere de decizie. Dar, cu siguranță, la o ofertă bună pentru mine și pentru club, mi-aș dori să fac pasul într-un campionat mai puternic. Nu am fost disperat să plec, am avut o perioadă foarte bună la Sibiu, am prins și naționala și încă o jumătate de an la Hermannstadt nu îmi va prinde rău. Din vară, cu siguranță mă gândesc însă să schimb campionatul” a spus internaționalul Sibiului.

Recent, Paraschiv dezvăluia că marele său vis în carieră este să ajungă în Anglia, la Arsenal Londra, acolo unde dorește să formeze un cuplu de atac cu Gabriel Jesus. ”Prefer să merg afară, să fie un campionat mai puternic, fotbalul mare se joacă în Vest. Recunosc că îmi fac planuri în cap și clar am nevoie de 1-2 pași intermediari până la Arsenal și sper să îi fac cât mai repede și cât mai bine”.

Atacantul Sibiului face cel mai bun sezon al carierei, iar prestațiile excelente de la echipa de club l-au propulsat la la prima reprezentativă a României. Para-gol a debutat sub „tricolor” în amicalul cu Moldova, fiind introdus de pe banca de rezerve, iar jucătorul sibienilor a avut un impact rapid. La doar 1 minut după ce a intrat, a obținut un penalty și l-a și transformat!