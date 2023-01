VIDEO Cum arată cel mai mare avion din lume – Este dotat cu 6 motoare Boeing

Stratolaunch Roc a fost construit de Stratolaunch Systems, o companie aerospațială din SUA. El a fost dezvăluit inițial în 2017 și a avut primul zbor în 2019, scrie Business Insider.

Cel mai mare avion din lume are aripi mai lungi decât un teren de fotbal

Avionul e înregistrat cu ajutorul codului N351SL. Până acum, a avut 9 zboruri, cel mai recent fiind și cel mai lung. A durat 6 ore și a avut loc deasupra Deșertului Mojave, din California.

Cel mai mare avion din lume a decolat pe 13 ianuarie și a atins o altitudine maximă de 6858 de metri. Stratolaunch Roc va avea primul zbor hipersonic cu vehiculul Talon-A în prima jumătate a anului 2023.

Today we’re conducting our ninth flight test of Roc and second captive carry of the Talon-A separation test vehicle, TA-0. Today’s test objectives will be verifying our onboard data systems and practicing the sequence for our upcoming separation test. #LetsRoc #Flighttest #Mojave pic.twitter.com/ONvclLD9xu