Un aisberg mare de dimensiunea Londrei s-a desprins din Antarctica, aproape de stația de cercetare Halley din Marea Britanie, anunță British Antarctic Survey.

Senzorii de pe suprafața platformei de gheață Brunt au confirmat desprinderea duminică, scrie BBC care menționează că toți cei 21 de angajați de la Stația de Cercetare BAS Halley nu sunt în pericol, notează Digi24.

La un deceniu după ce oamenii de știință de la BAS au detectat creșterea unor fisuri vaste în gheața de circa 150 – 200 m grosime, o fisură majoră cunoscută sub numele de Chasm-1 s-a extins acum pe întreaga platforma de gheață.

Platoul de gheață Brunt găzduiește Stația de Cercetare BAS Halley, care a fost mutată la 23 km încă din 2016, când a început desprinderea blocului de gheață. Dacă acea mutare nu ar fi avut loc, Halley s-ar afla acum într-o poziție foarte periculoasă, scrie BBC.

21 de angajați lucrează la stație pentru a menține sursele de alimentare și instalațiile care mențin experimentele științifice să funcționeze de la distanță pe timpul iernii. Ei își vor continua activitatea până când vor fi preluați de aeronave în jurul datei de 6 februarie.

1/2 A @RoyalAirForce Atlas A400M has airdropped vital fuel supplies to the British Antarctic Survey after Launching from the Falkland Islands… @BFSouthAtlantic #RAFAirMobility pic.twitter.com/u8SSEeI9r5