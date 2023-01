Revenit după cinci luni în postura de președinte executiv la FC Hermannstadt, Dani Coman și-a fixat deja principalele obiective alături de ardeleni: performanță, recâștigarea punctelor la TAS și prelungirea contractului antrenorului Măldărășanu.

Președintele executiv al FC Hermannstadt este focusat pentru a performa și și-a fixat deja primele ținte. ”Am revenit la fel de entuziast și de motivat cum am venit și prima oară. Îmi doresc extrem de mult să facem performanță în continuare, așa cum am făcut și prima dată când am venit la Sibiu. Ne-am îndeplinit un obiectiv, acela de a promova această echipă, am promovat, echipa a revenit la Sibiu pe un teren extraordinar de frumos, felicit Primăria, este o mare realizare pentru oraș și pentru fotbalul românesc. Îmi doresc să lupt alături de colegii mei pentru a recâștiga cele nouă puncte pierdute și să revenim unde Hermannstadt a demonstrat că îi este locul în prima parte a clasamentului. Printre obiectivele pe care le-am gândit la revenirea mea este și prelungirea contractului cu Mădărășanu, care a demonstrat că este un antrenor foarte bun, a avut performanțe extraordinare cu staff-ul său. Îmi doresc că continuăm mulți ani de acum încolo cu Măldă”, a precizat Coman”

”Ca șanse la TAS, plecăm de la 20%”

În privința șanselor unei victorii la TAS prin care să fie recâștigate cele nouă puncte pierdute, Dani Coman estimează că acestea sunt de doar 20% . ” Din păcate, nu suntem în cel mai favorabil moment în acest proces, dar vom lupta pentru a recâștiga punctele. În România am pierdut tot, inclusiv recursul. Ne vom lupta la TAS pentru a demonstra că ar trebui să primeze criteriul sportiv. Știu exact ce s-a întâmplat, nu putem da vina pe nimeni, nu a fost vina cuiva. Important este ce vom face de acum încolo și cum ne vom apăra la TAS. Echipa a jucat pe teren, a câștigat pe teren și merită ca punctele să rămână în sânul acestei echipe, este meritul jucătorilor, antrenorilor și oamenilor de lângă echipă. Ca șanse, plecăm de la 20%, dar sperăm ca la finalul procesului să fim învingători”.

Dani Coman spune că pierderea punctelor la comisii l-a determinat să revină la Sibiu. ”Când s-au pierdut cele nouă puncte am zis ca indiferent de ofertele pe care le-am avut de când am plecat de la Sibiu, îmi doresc să revin și să lupt alături de colegii mei să recâștigăm cele noua puncte. Știu ce înseamnă un meci, din punct de vedere al al antrenorului, să muncești zilnic la antrenament, să câștigi punctele pe teren și apoi să le pierzi la comisii” a mai spus președintele executiv al FC Hermannstadt.