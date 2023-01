Clubul Sportiv Sharks din Sibiu impreună cu sportiva Irina Stoica organizează cursuri de box începând cu 1 februarie.

Clubul este deschis tuturor, indiferent de sex si vârstă. Programul de box include zilele de luni, miercuri și vineri, intre orele 15,30 și 17,30. Antrenamentele vor fi tinuțe în Sala Wolf Gym Fitness, de pe strada Vasile Aaron.

“Boxul m-a educat ca sportiva si ca om. Intentionez sa initiez fete si baieti in box. Sa incurajez practicarea sportului si a activitatii fizice in Romania. Sa selectez persoanele care sunt pentru performanta. La Sharks Sibiu incurajam practicarea sportului si activitatii fizice. Pentru a-ti atinge potentialul maxim trebuie sa fii mereu energizat. Asta vizeaza totul: de la grija pentru sanatatea si forma fizica, pana la a fi inovativ si ambitios printr-o continua si puternica exersare a mintii”, a declarat Irina Stoica.

Prin aceasta initiativa, CS Sharks Sibiu doreste sa aduca un plus de valoare boxului in Sibiu. Beneficiile care pot fi obtinute in urma practicarii acestui sport sunt urmatoarele: ameliorarea stresului, optimizarea pierderii in greutate, imbunatatirea formei fizice generale, incredere in fortele proprii, incredere dpdv mental, o sanatate mai buna, invatarea tehnicilor de autoaparare s.a.

Rezultate obtinute de Irina Stoica:

2013 – Campioana Nationala si castigatoare a Cupei Romaniei

2014 – Campioana Nationala si castigatoare a Cupei Romaniei

2015 – Campioana Nationala si castigatoare a Cupei Romaniei

2016 – Campioana Nationala si castigatoare a Cupei Romaniei

2017 – Campioana Nationala si castigatoare a Cupei Romaniei

2018 – Campioana Nationala si bronz la Centura de Aur

“Vreau sa multumesc pentru increderea acordata presedintelui Clubului Sportiv Sharks Sibiu, prof.Adrian Felseghi. De asemenea, vreau sa multumesc pentru sprijinul acordat Wolf Gym Fitness, prin Lucian Lup. Asteptam in viitor alti oameni si sponsori care sa vina alaturi de noi sa sustina boxul si sportul sibian”, a mai declarant fost campioana nationala si castigatoare a Cupei Romaniei.

Alte informatii pot fi obtinute la numerele urmatoare de telefon: 0742 836 157 (Irina Stoica) si 0799 132 029 (Adrian Felseghi).