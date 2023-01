Doi tineri și-au pierdut viața, la finalul anului trecut, în apele râului Olt. Tragicul eveniment ne-a plasat în fața unei realități dureroase, și anume lipsa dotărilor necesare echipelor de salvare. Trupul unuia dintre cei doi sibieni a fost găsit și scos în apă abia după două săptămâni, iar asta cu ajutorul unor specialiști americani, care au venit din SUA cu un sonar performant extrem de necesar în acest tip de misiuni. În urma acestei întâmplări nefericite, autoritățile sibiene au luat măsuri, astfel că în bugetul din acest an al Consiliului Județean este inclusă achiziția unui sonar de identificare, care va intra în dotarea ISU.

Doi sibieni, aflați la pescuit în zona localității Bradu, s-au înecat în râul Olt cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Trupul unuia dintre ei a fost găsit de salvatori la scurt timp de la sesizarea dispariției, însă celălalt bărbat a fost căutat neîncetat de familie și autorități vreme de două săptămâni. Înainte de Anul Nou, trupul acestuia a fost găsit, în sfârșit, cu ajutorul unui sonar, un echipament performant de căutare, adus tocmai din Statele Unite ale Americii.

În urma acestei tragedii, au fost scoasă la iveală cruda realitate, și anume slaba dotare a echipajelor de intervenție în astfel de cazuri. Ruxandra Cibu Deaconu, consilier USR, a cerut, în cadrul ședinței Consiliului Județean de joi, ca în bugetul din acest an să fie inclusă achiziționarea unui sonar de identificare, ca cel folosit de experții americani, și care să intre în dotarea ISU Sibiu.

„La sfârșitul anului 2022, a ieșit la iveală o incapacitate și limitare a dotărilor pentru echipele de salvare-recuperare. În numele consilierilor USR și sibienilor care ne-au scris atunci, propun să încercăm, în măsura în care se poate, să inserăm ca o prioritate în buget și dotarea cu cel puțin două echipamente noi de scafandru și un sonar performant de identificare”, a spus consilierul USR Ruxandra Cibu Deaconu în ședința CJ de joi.

Cîmpean: Județul Sibiu va fi primul județ din țară care va avea un sonar

Președinta CJ, Daniela Cîmpean, a precizat că au fost deja demarate procedurile pentru achiziția sonarului și că județul Sibiu va fi primul județ din țară care va avea un astfel de echipament în dotarea echipelor de căutare-recuperare. Aceasta a precizat, de asemenea, că îl cunoștea pe tânărul scos din apele râului Olt înainte de Anul Nou, el fiind Tudor Popescu, persoana care a realizat sigla pentru programul Anii Drumeției.

„La acest moment, în forma pe care o avem pregătită pentru bugetul pe anul acesta, am purtat deja discuțiile cu ISU, ISU a identificat un sonar performant care a și fost folosit pentru găsirea colegului nostru. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, este vorba de Tudor, cel care a fost găsit ulterior cu echipamentul american pe Olt. El a fost cel care a făcut sigla și partea de vizual pentru programul Anii Drumeției. Imediat ce am aflat de acel echipament, am purtat discuțiile cu ISU. ISU are o valoare a echipamentului și avem prins în buget anul acesta achiziționarea lui, astfel încât pe viitor, sperăm să nu fie nevoie, sperăm să îl achiziționăm degeaba, dar județul Sibiu va fi primul județ care va avea un astfel de echipament. Mai departe, se poartă discuții ca să se găsească finanțare și pentru alte județe, dar acolo nu mai este treaba noastră. Este nevoie și la nivel național. Noi avem finanțare asigurată în bugetul actual”, a precizat Cîmpean.