Un șofer din județul Sibiu a fost condamant la închisoare cu suspendare după ce a încercat să mituiască un politist din Brașov.

”Inculpatul P.A.G. a primit 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 2 ani, pentru dare de mită. El va avea de respectat următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe langa Tribunalul Sibiu la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune Sibiu sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, la alegerea serviciului

să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Sibiu sau Complexul National Muzeal Astra Sibiu.” relatează mytex.ro

„Instanța menţine măsura sechestrului asigurator in vederea confiscarii speciale dispusă prin ordonanta procurorului din data de 17.10.2022 cu privire la suma de 1.000 lei. În baza art. 290 alin.5 Cod penal corob cu art. 112 lit.b Cod penal dispune confiscarea speciala in folosul statului de la inc. Pastina Adrian Gheorghe a sumei de 1000 lei”, conform datelor de pe site-ul Tribunalului Brașov. În cauză există drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.