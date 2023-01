Promenada Sibiu propune o infuzie de optimism în ținutele din această iarnă și își așteaptă vizitatorii cu premii în culoarea anului, disponibile prin aplicația SPOT, și promoții spectaculoase la cele mai râvnite branduri.

„Prima campanie de reduceri din an stă sub semnul modei și poartă culoarea anului – Viva Magenta, o nuanţă vibrantă, care promovează optimismul şi bucuria. Este ceea ce ne dorim să insuflăm și noi celor care ne trec pragul luna aceasta: un început de an curajos și colorat, mai ales în privința alegerilor stilistice”, spun reprezentanții Promenada Sibiu.

Până pe 28 februarie, clienții centrului comercial pot câștiga o agendă în culoarea anului 2023, Viva Magenta, la cumpărături de minimum 200 lei pe un singur bon fiscal, scanat în secțiunea „Răzuiește și Câștigă” din aplicația SPOT. Premiile se ridică de la biroul Info Point.

Moda anilor 2000 revine în tendințe

Principala tendință a anului 2023 este estetica Y2K, inspirată din moda anilor 2000, o combinație de cultură pop, culori aprinse și accesorii opulente care, împreună, creează un look maximalist lipsit de inhibiții. Pantalonii cu talie joasă sau cargo, fustele mini, topurile scurte, articolele din satin, piele sau plasă sunt din nou la mare căutare. Iar acum pot fi descoperite în magazinele din Promenada Sibiu la prețuri extrem de prietenoase.

Oferte de până la 70% la brandurile preferate

Printre cele mai spectaculoase promoții disponibile în magazinele din Promenada Sibiu în această perioadă se numără cele de la brandurile Zara, Nissa, Guess, Stradivarius, Massimo Dutti, Reserved, H&M, Gant, Hilfiger, MAC și My Geisha, care oferă reduceri de până la 70%.

Despre aplicația SPOT

Experiența de shopping este completă doar cu SPOT, aplicația de recompensare a clienților loiali din Promenada Sibiu. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

După descărcarea SPOT, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot.

Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 16 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din aplicație: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Vulcan Value Centre.