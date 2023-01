Din 15 martie meniurile cantinelor, restaurantelor și unităților fast-food trebuie să conțină toate ingredientele folosite, spune președintele ANPC, Horia Constantinescu.

„Legat de ordinul cu ce informații trebuie să pună la dispoziție operatorul economic din alimentația publică, fie că vorbim de cantine, restaurante sau unități de alimentație de tip fast food. Am emis un ordin în sensul în care consider și acum necesar ca ciorba de perișoare să ne fie comunicată cu toate informațiile de care cu siguranță avem nevoie, cum ar fi din ce carne sunt făcute perișoarele, existând variante din ce în ce mai multe… De asemenea trebuie să luăm în calcul că mulți operatori economici azi servesc produse similar ca aspect și ca gust produselor cu care suntem familiarizați, în sensul utilizării cremelor vegetale pe bază de grăsime de palmier în locul smântânii sau a unor produse similae cu brânza, ca aspect și ca textură. Mă gândesc că dacă metabolic Dumnezeu voia ca noi, cei din spațiul carpato-danubiano-pontic, să mâncăm grăsime de palmier, cu siguranță am fi avut pe dealurile țării noastre păduri destul de aglomerate cu astfel de copăcei”, spune Horia Constantinescu, relatează Mediafax.

Unitățile de alimentație publică vor fi obligate să indice și număul de E-uri.

„E o practică comercială înșelătoare. În baza ordinului emis de mine vor rebui să scrie în meiu cremă vegetală, să ne explice din ce este alcătuită, pentru a putea lua decizia în cunoștință de cauză. Din studierea unora dintre meniurile restaurantelor celebre de fast-food o să constatați numărul de E-uri din produs și avem de aflat că un gyros avea până la 27 de E-uri. (…) Ciorbă sau tocăniță care are tot felul de aditivi sau potențiatori de gusturi, ca să știi că la momenul acela ai demarat deja procesul de îmbălsămare din timpul vieții”, adaugă președintele ANPC.

De asemenea, el a precizat că unde nu este posibil din cauza conținutului mare, trebuie să apară ingredientele principale, fără descrierea fiecăruia dintre ingredient.

„Cu rezerva că acest lucru trebuie transmis printr-un cod QR, care să facă trimitere către o variantă online complex și completă. De asemenea, trebuie să fie prezente variante tipărite pentru cei care nu au posibilitarea identificării conținutului cu un aparat care să înțeleagă codul QR. (…) Am fost în dezbatere publică. A fost emis deja și publicat în Monitorul Oficial. Trebuia să intre în vigoaee pe 21 sau 20 decembrie. S-a hotărât intrarea în vigoare pe 15 marie, Ziua consumatorrului la nivel Mondial”, încheie Constantinescu.