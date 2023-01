În prima etapă a returului Ligii Naționale la handbal feminin, Măgura Cisnădie va juca duminică (ora 17.30), în Sala Danubius din Brăila, cu Dunărea.

Măgura este outsider în deplasarea de duminică de la Brăila, Dunărea fiind pe locul 6 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce sibiencele ocupă locul 10, cu 13 puncte. Antrenorul Alexandru Weber a recuperat însă o parte din jucătoarele accidentate. Astfel, portarii Pașca și Măzăreanu au revenit la antrenamente și pot juca la Brăila, în timp ce Georgievska a reintrat și ea pe teren etapa trecută, după o lungă absență, dar nu este încă la parametrii maximi. Singura absență rămâne cea a extremei Cristina Mitrache.

Deși a făcut un meci bun împotriva unei echipe redutabile, Măgura a pierdut etapa trecută, la Bistrița, după ce în prima repriză a rămas fără portarul Măzăreanu, care a suferit o entorsă și nu o avea nici pe M. Pașca. În plus, Cisnădie a acuzat un arbitraj potrivnic și a depus un memoriu oficial la Comisia de Arbitri.

”Mergem la Brăila să câștigăm”

Prestația bună de la Bistrița îi dă încredere tehnicianului Alexandru Weber că poate realiza o surpriză duminică, la Brăila. ”Noi ne jucăm șansa la Brăila ca și la Bistrița, vrem să facem totul ca să ne apropiem victoria cu Dunărea. Nu mergem acolo să pierdem, mergem sa câștigăm și vom vedea ce se va întâmpla. Brăila este o echipa foarte bună, bine acoperită pe posturi. Și etapa trecută, la Bistrița am jucat bine, am practicat un handbal bun și în repriza secundă puteam întoarce rezultatul în favoarea noastră” a anunțat antrenorul Alexandru Weber.

Tehnicianul speră că va avea tot lotul valid, pentru a reuși un retur mult mai bun decât turul, în care echipa a fost măcinată de accidentări. În plus, programul pentru retur este unul convenabil. ”În tur, ca o concluzie, am pierdut opt puncte pe mâna noastră și trei puncte la Buzău, care nu au fost pe mâna noastră. După meciul cu Buzău am făcut memoriu împotriva arbitrajului, am primit răspuns că nu a fost influențare de rezultat, că au fost greșeli de ambele părți, dar noi am pierdut jocul! Am făcut memoriu împotriva arbitrajului și acum, după partida de la Bistrița, așteptăm răspunsul. Pentru retur, dacă avem jucătoarele sănătoase, vom aduna mai multe puncte decât în tur, pentru că la Cisnădie vor veni toate echipele din prima parte a clasamentului, jucăm în deplasare doar la Brăila, CSM și Rapid. Vom vedea ce vom face pe teren propriu, trebuie să facem tot ce putem ca să ne luăm punctele”. La finalul turului, Măgura este pe locul 10, la doar trei puncte de locul 11, care duce la barajul de supraviețuire.

”În cupă, depinde mult de noroc”

După patru sezoane consecutive în EHF, Măgura mai poate prinde cupele europene doar dacă joacă finala cupei în acest sezon, contra unei echipe care va fi calificată direct în cupe. Optimile de finală sunt programate pe 23 februarie și Măgura va juca în deplasare cu CSM Tg. Jiu, revelația acestui sezon.

”În cupă, sper să câștigăm la Tg. Jiu, este un culoar bun, dar depinde cu cine joci apoi în sferturi. Depinde mult de tragerea la sorți, ați văzut acum, se joacă Rapid – CSM. Depinde de noroc, dacă trecem de Tg. Jiu, poți să joci cu oricare echipă. Mi se pare normal să fie o tragere la sorți fără capi de serie, așa se dă o șansă tuturor, nu ajung aceleași echipe tot timpul în Final Four. Anul trecut am terminat pe locul 3 după ce am învins Rapid în finala mică și am pierdut semifinala cu CSM București! Toate echipele pleacă la egalitate, cu aceleași șanse, fără favoritisme precum capi de serie” a mai declarat Alexandru Weber.

Tehnicianul este unul din cei mai longevivi antrenori din campionatul intern, fiind la Cisnădie din 2014, de când echipa era în eșalonul secund. În 2015, Măgura a promovat în Liga Națională, iar în 2018 a obținut cea mai bună clasare, medalia de bronz.