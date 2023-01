Prima zăpadă consistentă de la Sibiu nu le-a scăpat nici copiilor, care de la mic la mare s-au adunat în Parcul Sub Arini pentru săniuș. Cu nasuri roșii și râsete, copiii au fugit imediat după școală să se distreze cu sania sau la bulgăreală.

Parcul Sub Arini este plin de voia bună și glasurile copiilor, care au venit să „profite” de primul strat de zăpadă de la Sibiu. Copiii de toate vârstele au fost încântați să se bucure de zăpadă după zile bune de așteptare. Chiar dacă stratul începuse deja să se subțieze, copiii nu se lasă păgubași, distracția fiind în toi. „Este foarte fain, am așteptat mult momentul și suntem foarte bucuroși că a nins în sfârșit după mult timp. În fiecare an vin să mă dau cu sania aici, mai mult seara, dar am zis să venim și acum” a spus Eliza.

Cea mai mare bucurie a copiilor a fost faptul că se pot da cu sania, iar temperaturile scăzute nu îi deranjează. „Eu sunt foarte bucuros pentru zăpadă. În fiecare an, mi-ar plăcea să ningă din decembrie pentru că astfel nu se simte că este iarnă. Anii trecuți ningea foarte mult și era frumos pentru că puteai să te duci să te dai cu sania pe oriunde” a spus Rareș.

De la școală, direct la derdeluș

Fiind vineri, toți copiii au mers la școală, însă odată ce aceștia au „scăpat”, au fugit direct la derdeluș. „Înainte, când nu era zăpadă mi se părea că nu e iarnă. Vin în fiecare an aici, iar azi imediat după școală am venit aici” ne-a spus Dara.

„Fix ieri povesteam cu un prieten, ne plângeam că nu e zăpadă, că au fost două luni de toamnă și fix în ziua următoare a decis să ningă. Sunt fericită pentru că ninge, chiar dacă îngheț, am venit aici imediat după școală” a spus Ada.

Derdelușul nu a fost acoperit complet de zăpadă

Chiar dacă aceștia s-au distrat, nu au putut să nu observe că stratul de zăpadă nu este suficient de gros, iar după câteva ture cu sania, pământul a început să apară. „Este fain, încă nu s-a făcut derdeluș, dar poți să te dai cu sania. Din păcate, cred că zăpada o să se topească pentru că nu este chiar așa de frig încât să rămână. Mă așteptam să fie mai mulți copii pentru că în anii trecuți era plină pârtia” a spus Andrei.

