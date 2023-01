Atacantul echipei FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a anunțat că nu își mai dorește să plece în această iarnă, obiectivul fiind să marcheze cât mai multe goluri în a doua parte a sezonului.

”Momentan nu îmi doresc să plec, vreau să continui să marchez goluri, pentru că am o perioadă de câteva jocuri în care nu am mai înscris. Pînă la urmă, atacanții se remarcă prin goluri, încerc să fac asta cât mai des și ulterior sigur vor veni oferte bune și pentru mine și pentru club. În cariera unui jucător sunt perioade și perioade, păstrând proporțiile și Holaand a avut 10 meciuri fără gol la City. Cu siguranță voi mai marca, pentru că sunt conștient că am anumite calități, pot să fac față la nivelul Ligii 1. Dacă țintesc mai sus, nu mă pot mulțumi doar cu acest statut, de titular la Hermannstadt” a declarat la Digi Sport atacantul echipei FC Hermannstadt.

Daniel Paraschiv (23 de ani) spune că echipa nu mai arată jocul prestat în finalul anului trecut. ”Trebuie să recunoaștem că nu mai suntem echipa de acum o lună, nu mai arătam la fel bine, deși ne-am creat anumite ocazii și la Craiova. Universitatea are jucători de calitate, care pot decide un meci, din păcate noi nu am fost foarte lucizi în fața porții. Micile detalii fac diferența, Ivan a reușit o execuție senzațională la primul gol, am fost toți bătuți la acea fază. Apoi, la corner, o mică neatenție din partea noastră și probabil că oricare echipă din Liga 1 te pedepsește la asemenea greșeli. Am jucat cu echipe care se bat la titlu, urmează o serie mai accesibilă pentru noi, cu echipe din play-out și sperăm să adunăm mai multe puncte, suntem într-o situație destul de grea” a mai spus Para-gol.

Golgheterul lui FC Hermannstadt are în acest sezon 22 de jocuri și 9 reușite pentru sibieni. În plus, atacantul a debutat cu gol și la naționala de seniori.