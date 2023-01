După înfrângerea de sâmbătă seara din Bănie, 0-2 cu Universitatea Craiova, antrenorul FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu anunță că lotul va fi întărit cu un mijlocaș central. „Va mai veni duminică un mijlocaș, un jucător străin. Am mai discutat și cu un fundaș central, dar a căzut transferul. Aceeași am fost și în tur, acum se vede rău datorită acelor puncte pe care nu le mai avem în clasament, altfel eram în continuare bine”.

Măldărășanu spune că echipa a făcut aceleași erori ca în disputa cu FCSB. Tehnicianul regretă că nu l-a folosit titular pe Biceanu și spune că Butean putea schimba soarta jocului. ”În prima repriză ne-am apărat aproape perfect, a apărut ocazia lor în minutul 45 pe contraatac, noi am avut o ocazie mare cu Butean. Din păcate, a fost puțin ofensiv și dacă nu pui probleme, era normal să stăm sub presiune, Craiova când joacă acasă vine peste tine. Am făcut aceleași greșeli ca în meciul trecut, am pierdut multe mingi, când pierzi posesia, efortul este mare. Imediat după pauză, Ivan marchează, un jucător de execuție, poate 1,2 metri dacă îl închideam în zona centrală, poate nu mai dădea la poartă și caută altă soluție, dar asta nu înseamnă că reușeam mai mult. Apoi am încercat să jucăm, am avut câteva situații, Butean a fost omul cheie, dar nu a reușit să desfacă lacătul, el a făcut mult efort, și și-a dorit mult, dar a avut o lipsă de inspirație în fața porții. Am fost neinspirat că l-am ținut pe Biceanu pe bancă, el a intrat bine. Cred că doi jucători în prima parte au fost puțin sub nivelul celorlalți și aici am suferit puțin. Paraschiv nu a avut situații de a marca, dar a creat spații pentru echipă” a declarat Marius Măldărășanu la interviurile Digi Sport de la finalul jocului.

Pentru Hermannstadt urmează o serie de jocuri mai accesibilă, din care echipa poate aduna puncte importante. ”Am luat 6 puncte în această serie de patru meciuri, contra echipelor care își doresc titlul. Băieții erau dezamăgiți, cu capetele plecate, dar trebuie să trecem peste și să ne câștigăm neapărat jocurile de acasă și nu numai. Urmează jocurile contra echipelor pe care trebuie să le lăsăm sub noi!” a precizat Măldărășanu.