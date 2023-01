Salariul minim a fost majorat la început de an în aproape toate țările în care acest indicator este stabilit de către guvern, cea mai mare creștere a salariului minim de la an la an fiind observată în Argentina (104,5%) și Turcia (100%).

În aceste țări, atât inflația, cât și devalorizarea monedei au fost excepțional de mari în ultimii ani. Țările care se remarcă, de asemenea, printr-o creștere ridicată a salariului minim sunt Moldova (32,5% de la an la an), Letonia (27,1%) și Malaezia (25,8%), trasmite portalul de știri Profit.

În clasamentul privind creșterile salariale, România se află pe locul 7: în prezent, salariul minim net este de 1.898 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 24,5% față de luna ianuarie a anului trecut (1.524 lei).

Creșteri salariale mai mici putem observa și la țări precum Ungaria (16%) sau Serbia (14.3%), conform Picodi, companie și de analiză a piețelor, cu sediul în Polonia. Guvernul de la București a decis ca salariul minim brut garantat în plată să fie majorat, începând cu 1 ianuarie 2023, la 3.000 de lei, din care 200 lei vor fi scutiți de impozit și contribuții de asigurări.

Sistemele de impozitare din aceste țări pot fi foarte diferite, iar diferența dintre venitul brut și cel net poate varia de la 0% la până la 37% (în România – 36,7%).