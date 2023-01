Jucător liber de contract după despărțirea de FC Hermannstadt, mijlocașul Ionuț Năstăsie a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu echipa de eșalon secund, CSC 1599 Șelimbăr.

După ce s-a despărțit de FC Hermannstadt, Ionuț Năstăsie (31 de ani) a iscălit cu Șelimbăr și poate aduce un plus important în echipa pregătită de Claudiu Niculescu! Ionuț Năstăsie a jucat în acest sezon 14 meciuri în Super Ligă pentru FC Hermannstadt, dintre care doar în două a fost titular. Noul jucător al ”călăreților roșii” va purta numărul 7.

”Am ales CSC 1599 Șelimbăr pentru că am fost dorit de Mister și de conducerea clubului. Am venit pentru proiectul care mi s-a prezentat, am venit pentru că este stabilitate. Am avut doar referințe bune despre CSC 1599 Șelimbăr și îmi doresc să am evoluții bune și să acumulăm cât mai multe victorii până la finalul sezonului”, a declarat Ionuț Năstăsie pentru pagina oficială de facebook a clubului CSC 1599 Șelimbăr.

Ionuț Năstăsie a mai evoluat pentru Școala de Fotbal ”Gică Popescu”, FCSB II, Steaua București, Universitatea Cluj, Viitorul Constanța, SCM Argeș Pitești, FC Argeș și FC Hermannstadt.

Șelimbăr i-a mai transferat în această iarnă pe Stefan Visic (Progresul Spartac), Raul Palmeș (Concordia Chiajna), Nini Popescu, (Gloria Bistrița Năsăud), Florinel Mitrea (”U” Cluj), Alexandru Roșca (UTA), Nestorly Lumbu (liga a treia din Elveția) și Robert Răducioiu (Sepsi OSK 2).

Sibienii s-au despărțit în această pauză de iarnă de nouă jucători: Alexandru Curtean, Alexandru Dandea, Robert Riza, Alexandru Raicea, Alexandru Silveanu, Octavian Ursu, Alexandru Ciocâlteu, Adrian Cârstean și Robert Boboc.