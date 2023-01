În prima etapă din returul Ligii Naționale de handbal feminin, Măgura Cisnădie a făcut un joc modest duminică seara, la Brăila, unde a cedat clar în disputa cu Dunărea, scor 15-25 (8-13).

După 2-2 în minutul 4, Brăila s-a distanțat la 7-5 în minutul 15. Măgura nu a găsit mai deloc soluții în ofensivă, astfel că gazdele s-au desprins treptat. La pauză, Dunărea conducea cu 13-8.

Și după pauză, Dunărea a controlat jocul, în timp ce Măgura nu a ținut pasul cu adversara și a dezamăgit în faza de atac. Gazdele s-au desprins la 18-9 în minutul 38 și meciul era jucat. Diferența maximă a fost de 11 goluri, 22-11 în minutul 49. S-a terminat 25-15, după unul din cele mai slabe jocuri ale Cisnădiei din acest sezon.

Tehnicianul Alexandru Weber a fost exasperat mulțimea de erori și ratări din atacul echipei. ”Am avut un meci pe care aș vrea să îl uit cât mai repede. Foarte multe ratări, 7 pase la intercepție, 7 faulturi în atac, 4 greșeli tehnice, plus 18 ratări de unu la unu cu portarul. Sunt greșeli cât pentru trei meciuri! Am venit cu gândul la victorie, dar am avut un meci în care mingea nu a vrut să intre în poartă” a spus antrenorul Alexandru Weber la finalul jocului de la Brăila.

Potarul Ana Maria Măzăreanu a fost refăcută după entorsa suferită la Bistrița și a evoluat tot meciul. ”Au fost foarte multe greșeli și ne-au costat. Urmează jocul cu Mioveni, strângem rândurile și sperăm să obținem cele trei puncte” a declarat portarul echipei sibiene.

În clasamentul Ligii Naționale, Măgura ocupă locul 10, cu 13 puncte din 14 meciuri. Sibiencele au doar trei puncte avans peste locul 11, care duce la barajul de promovare/retrogradare.

Pentru Măgura urmează un joc foarte important, la Cisnădie, cu ocupanta locului 12, Dacia Mioveni, în care sibiencele au mare nevoie de trei puncte pentru a ieși din subsolul clasamentului.

Măgura: Măzăreanu – Caliskan 6, Gariaeva 3, Bardac 2, Roșu 2, Guarieiro 1,M. Neagu 1, Jlezi, Gjorgjijevska, Tomescu, Tătar.