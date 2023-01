Cei mai spectaculoși snowboarderi și freeskieri s-au întrecut în weekend la Arena Freestyle Open. În weekend, tineri schiori vor participa la Kids Race.

A fost un weekend spectaculos la Păltiniș, unde unii dintre cei mai buni snowboarderi și freeskieri din țară s-au întrecut în trick-uri temerare în concursul de Arena Freestyle Open, concurs ajuns la cea de-a 12-a ediție.

Set-up-ul pentru acestă ediție s-a pregătit la baza pârtiei A, pe laterală și a fost format din trei platforme succesive: Fat-Box și Down-Rail Kicker, shooter și baby-kicker iar pe ultima platformă un A-frame Wall-Ride.

Astfel, concurenții au putut alege, la fiecare coborâre, fie linii cu elemente mai grele, fie mai ușoare. Calificările s-au desfășurat în două manșe iar cea mai bună a fost luată în considerare pentru stabilirea finaliștilor.

Cei calificați în finală au avut de parcurs trei manșe, cel mai bun rezultat fiind luat în considerare pentru stabilirea clasamentului final. Trick-urile concurenților au fost jurizate de Vladimir Brezovski și Dan Anton la categoria snowboard și de Pap Koppany și Radu Fărcășan la categoria ski. Majoritatea concurenților au venit din Sibiu însă pe lista de start s-au regăsit și sportivi din Miercurea Ciuc, Baia Mare, Bistrița și Brașov.

Cel mai mic concurent a avut 7 ani iar cel mai în vârstă, 65. Liniile cu trickuri creative au făcut deliciul publicului.

Bătălia pentru podium a fost acerbă, în special la categoriile de schi și snowboard Adulți. Atleții s-au duelat cu trickuri grele pe down rail, backside 270 into front boardslide, front boardslide 270 out, tail Slide 270 out și multe alte acrobații spectaculoase. N-au lipsit nici săriturile, cu rotații de până la 720 de grade și backflips la kicker și la shooter.

Concurentii au fost premiați cu produse de specialitate oferite de magazinul H2O.

Rezultate Arena Freestyle Open 2023

Ski fete

1. Boglarka Torok

Ski rookies

1. Laszlo Szocs

2. Zalan Torok

3. Tudor Stoica

Alexandru Dica

Ski adulți

1. Ștefan Mirescu

2. Marton Antal

3. Alin Găvozdea

Kalman Hollo

Peter Szakacs

Mihai Zăgrean

Florin Mirescu

Krisztofer Balog

Snowboard fete

1. Iulia Iridon

Snowboard groms

1. Darius Surdu

2. Zian Iliescu

Snowboard rookies

1. Barna Szasz

2. Răzvan Marian

3. Matei Presecan

David Barna

Snowboard adulți

1. Santiago Freinademetz

2. Gabriel Andrei

3. Gergo Iszlay

Silviu Popa

Ștefan Popa

Andrei Neacșiu

Peter Almași

Marc Pop

Mihai Nistor

Adrian Pop



Kids Race, pe 4 februarie

Pentru încurajarea și motivarea copiilor schiori și snowboarderi, Arena Platoș Păltiniș a lansat sezonul trecut un concurs nou, dedicat exclusiv copiilor cu vârste sub 14 ani.

La prima ediție au participat 100 de copii, care s-au bucurat de traseul special amenajat pentru acest concurs. Concursul se desfășoară în 2 manșe în care concurenții parcurg individual traseul de concurs. Manșa de calificări presupune în parcurgerea traseului de concurs contracronometru.

Primii 10 concurenți din fiecare categorie se califică pentru manșa finală. Manșafinală presupune parcurgerea traseului de concurs contracronometru iar ordinea de start este în ordine inversă a rezultatelor din calificări. Traseul va fi construit din elemente specifice traseelor de cros, cu valuri, step-up-uri, kickere și schimbări de pantă, fiind creativ și distractiv pentru toți copii care schiază sau se dau pe snowboard.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 februarie, iar copiii vor fi împărțiți pe patru categorii de vârstă, 7-8, 9-10, 11-12 și 13-14 ani. Înscrierile se pot face online, în avans, sau în ziua evenimentului începând cu ora 9, în Apreski.