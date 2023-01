Căpitanul echipei BC CSU Sibiu, Mirel Dragoste (28 ani) este la cel de-al 2-lea sezon consecutiv și al 5-lea din carieră la gruparea de pe Cibin. Mirel a mai jucat pentru ardeleni în perioada 2016-2019, când a cucerit Cupa României, după care a petrecut două sezoane la SCM Timișoara.

Mirel Dragoste și-ar fi dorit ca Sibiul să termine prima fază cu mai multe puncte, dar spune că tinerețea lotului și faptul că aproape toată echipa a fost schimbată în startul sezonului a contat mult. ”Prima parte a campionatului a fost foarte intensă, cu multe meciuri grele. Ne doream de la început să terminăm în primele 5 pentru a ne califica în faza a doua campionatului. Cu siguranță, ne doream o clasare mai bună, dar ne bucurăm că ne-am îndeplinit primul obiectiv. S-a văzut la început de sezon că aveam o echipă tânără, total schimbată față de sezonul trecut, dar dornica de muncă” a declarat Dragoste. Fundașul Sibiului are în acest sezon o medie de 26,45 minute jucate pe meci și 6,7 puncte reușite pe partidă.

”Obiectivul este intrarea în play-off”

Dragoste speră ca ”galben-albaștrii să debuteze cu o victorie în faza a doua a Ligii Naționale, în disputa de sâmbătă, 4 februarie (ora 20.00), de pe teren propriu, cu SCM Timișoara. ”Fiecare meci în parte este important. Ne dorim victoria contra Timișoarei, mai ales că jucăm în fața suporterilor noștri. Vrem să începem cu dreptul această parte a campionatului și să continuăm șirul victoriilor. Obiectivul nostru în momentul de față este intrarea în play-off. Știm că avem un număr minim de victorii, dar avem încredere în forța grupului și în munca pe care o depunem zi de zi. O să ne concentrăm pe fiecare meci în parte și o să luptăm până la final”.

Clubul a pus în vânzare biletele pentru jocul de sâmbătă cu Timișoara, la prețul de 20 lei/adult și 10 lei/copil. Tichetele pot fi achiziționate accesând următorul link: https://www.bilete.ro/bc-csu-sibiu-scm-ohma-mozzart-bet-timisoara/bc-csu-sibiu-scm-ohma-mozzart-bet-timisoara-04-feb-2023?fbclid=IwAR2yoKYgbq1_Qq7dv-sBdPIBhN7gGFsOA3_T6ZwCCaHTxZYibK0klMCk_mM.

Liderul CSU Sibiu crede că antrenorul litianian Tomas Rinkevicius a schimbat stilul echipei, dar și jucătorii veniți în iarnă au adus un plus important. ”Avem un stil diferit acum, coach se bazează pe alta filozofie decât am fost obișnuiți. Desigur, avem și jucători nou-veniți, care au adus un plus mare de experiență și care ne ajută mult”.

”Românii trebuie să joacă cât mai mult posibil”

Conform celebrului „Ordin 40″ dat de ministrul sportului, Eduard Novak, echipele de baschet trebuie să aibă minim doi jucători români pe teren pe tot parcursul unui joc, în caz contrar riscând sancțiuni financiare. Federația de Baschet nu a implementat încă „Ordinul 40″ în propriul regulament, însă ministrul Novak a anunțat sancțiuni mult mai drastice începând cu luna februarie.

Mirel Dragoste crede că măsura luată de ministrul Novak este una benefică și poate redresa pe viitor echipa națională de baschet masculin. ”Nu vreau să fiu subiectiv, dar pentru a avea rezultatele pe care ni le dorim cu echipele nationale, românii trebuie să joace cât mai mult posibil la echipele lor de club și să aibă un rol în echipa lor. Regula aceasta trebuie doar să ne motiveze să muncim și mai mult și să aratăm că merităm să fim pe teren, indiferent de regulile în vigoare”.