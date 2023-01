Labradorul Roky a ajuns în sfârșit acasă. Se pare că bărbatul care l-a găsit în apropierea Podului Minciunilor l-a returnat stăpânului Ilie Boboc, după mai mai multe insistențe ale sibianului.

Un cățel s-a pierdut săptămâna trecută în Sibiu, prin urmare stăpânul a trimis o fotografie cu Roky, labradorul dispărut, pe adresa redacției Ora de Sibiu. Din întâmplare, o altă persoană a trimis o fotografie cu un cățel care semăna cu Roky. După aceea a urmat o întreagă aventură în care Roky a fost jucat „ca o minge de ping-pong”.

Când bărbatul a vrut să îi dea câinele vineri a observat anumite nereguli. Labradorul nu părea să se simtă ca acasă, celălalt câine din curte nu părea să îl recunoască și pe deasupra stăpânul susținea că are microcip, însă cățelul ar fi fost dus la veterinar de cel care l-a găsit, unde s-a dovedit contrariul.

Cu toate acestea, labradorul a fost returnat stăpânului sâmbătă. Mai mult, stăpânul câinelui a mers luni la veterinar pentru a verifica dacă e microcipat, crezând că poate s-a produs o problemă atunci când i-a fost introdus microcipul. „Mi l-a adus și nu a vrut să vină cu mine la veterinar să îi demonstrez că are microcip. Acesta este microcipat din 2021, când am fost cu el la veterinarul de pe strada Vasile Aaron. Luni l-am sunat și i-am spus că are microcip. Am vrut să îi dau 4.000 lei recompensă, dar nu i-a acceptat”, spune Ilie Boboc.