Managerul Muzeului Brukenthal, Alexandru Chituță, a amintit în cadrul unei conferin’e de presă că elevii au acces gratuit la muzeu pe parcursul vacanțelor școlare. Această decizie a fost luată cu scopul de a promova educația culturală și de a oferi tinerilor posibilitatea de a explora colecțiile muzeului în mod gratuit.

Alexandru Chituță a declarat într-o conferință de presă susținută miercuri, 1 februarie, faptul că prima zi gratuită destinată pensionarilor în acest an a fost un adevărat succes. Pe parcursul zilei, au călcat pragul muzeelor peste 600 de persoane vârstnice, astfel că oficialii muzeului au decis să realizeze mai multe astfel de inițiative.

Citește și: “Joia seniorilor” – Pensionarii vor avea acces gratuit la Muzeul Brukenthal din Sibiu

Pe de altă parte, acesta a ținut să amintească faptul că un lucru mai puțin cunoscut publicului este acela că spre deosebire de alte muzee județene, în cadrul Muzeului Brukenthal, elevii au acces gratuit în timpul vacanțelor. “În prima fază am dorit să facem o zi liberă pentru sibieni. Ne-am gândit după aceea că Muzeul Național Brukenthal fiind o instituție care aparține de Ministerul Culturii, elevii în timpul vacanțelor au gratuitate. La celelalte muzee județene, ei plătesc bilet redus la jumătate de preț, însă reamintesc faptul că în cadrul Muzeului Național Brukenthal, toți elevii au gratuitate. Atunci, am zis că am întinde coarda dacă s-ar realiza o zi pentru fiecare sibian. Elevii pot veni, nivelul de trai la Sibiu este destul de mare așa cum ne spun studiile, deci există un anumit tarif acceptat de adulți și atunci am zis să ne axăm pe cei care au venituri mai mici, adică pensionarii” a declarat Chituță.