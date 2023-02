Mijlocașul formației FC Hermannstadt, Petrișor Petrescu (29 ani) anunță că echipa sa nu este demoralizată după cele două înfrângeri suferite în acest an, cu FCSB și Universitatea Craiova și este gata să lupte pentru rezultate pozitive în jocurile următoare.

”Atmosfera la echipă este una ok, am început puțin cu stângul acest an, deși după meciurile bune din finalul anului trecut, poate ne așteptam la mai mult acum. Să luăm pas cu pas, am avut 4 etape de foc, contra celor mai bine cotate echipe din campionat și am făcut 6 puncte. Este clar că puteam și mai mult, dar atât am reușit. Am pierdut ultimele două jocuri, important este să nu cădem psihic și să începem să acumulăm puncte cu echipele de nivelul nostru”.

Petrișor Petrescu speră că sâmbătă, în disputa cu FC Argeș de pe Stadionul Municipal, vor veni și primele puncte din acest an. ”Noi la fiecare meci sperăm și ne dorim 3 puncte, mereu am jucat la victorie și nu ne-am gândit la egal. După jocuri, am analizat și dacă meritam o remiză, sau poate victoria. Normal, ne gândim încă la play-off, nu acesta este obiectivul nostru stabilit la startul sezonului, dar speranța primelor șase locuri există. Poate și gândul la play-off ne-a împins la acele rezultate bune cu Farul și CFR, ideea că suntem aproape și se poate, așa am încercat mai mult. Cred că asta ne-a dat aripi” a declarat Petrescu, cel mai vechi jucător din lotul Sibiului.

Partida FC Hermannstadt – FC Argeș din etapa 24 a Ligii 1 se dispută sâmbătă, 4 februarie, de la ora 14.30, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

”Este munca noastră, sunt trei victorii!”

Sibian get-beget, mijlocașul așteaptă vești bune de la TAS, unde recuperarea celor nouă punte ar relansa echipa spre play-off. ”Cumva indirect ne-a afectat această depunctare, am avut o ședință între noi, am stabilit să nu mai discutăm despre puncte și să așteptăm verdictul de la TAS, apoi vom vedea. Chiar dacă noi nu mai discutăm de puncte, tot ne întreabă, familia, prietenii, cunoscuții…. Cele nouă puncte le-am câștigat pe teren, este munca noastră, nu le-am luat din oficiu. Sunt 3 victorii muncite pe teren de noi și sper să le recuperăm. Nu este greșeala noastră, a jucătorilor sau a staff-ului, știm că nu suntem vinovați cu nimic și trebuie să facem în continuare ce am făcut bine și până acum”. În acest sezon, Petrescu a evoluat în 23 de meciuri, având 1 gol și 3 pase decisive.

”Șeptarul” Hermannstadt-ului este singurul sibian din lot și joacă încă de când echipa era în Liga a III-a. ”Este o mândrie, sunt născut și crescut în Sibiu, aici sunt acasă. Este bucuria mai mare să joc aici de ani de zile, am contribuit și eu când s-au pus bazele echipei”.

Petrișor a mai evoluat la Voința Sibiu, FC Cisnădie și Academica Clinceni.