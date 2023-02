O veveriță găsită aproape înghețată a fost salvată de alpinistul sibian Willhem Cristian. Bărbatul a postat întreaga poveste a veveriței pe pagina personală de facebook.

Willhem a găsit veverița aproape înghețată marți, pe marginea drumului, în zona Mediașului. Acesta crede că animăluțul ar fi fost lovit și de o mașină, având în vedere condiția în care a găsit-o. Imediat ce a văzut-o, a încălzit-o în interiorul gecii, după care s-a grăbit să o ducă la cel mai apropiat cabinet veterinar din Mediaș. „Omenește am făcut totul, bunul Dumnezeu decide cu viața. Sper să trăiască acest suflet minunat”, spunea bărbatul marți în postarea de pe facebook.

Veverița a fost supusă mai multor investigații medicale, după care medicul veterinar a hotărât că este necesară o intervenție chirurgicală. Micul animăluț a trecut cu „brio” prin marea încercare. În momentul de față se află sub medicamentație. „Era prezentă când a fost adusă la cabinet, dar avea sângerări la una dintre nări și hematom la ochi. I-am făcut două radiografii ca să vedem dacă are fracturi și nu a avut. Cu siguranță a fost lovită și de o mașină, dar „razant”. În urma accidentului, i s-a inflamat o parte din creier care presează pe anumiți nervi. Deocamdată nu se poate alimenta singură. Este sub tratament. Așteptăm să fie mai bine”, spune Dan Gheorghe Strava, medicul veterinar care a salvat veverița.

Zeci de persoane au urmărit povestea relatată de Willhem și au apreciat bunătatea și actul nobil pe care bărbatul l-a făcut. „Foarte frumos din partea ta. Mi-au dat lacrimile”, „Foarte tare implicarea ta! Nici nu mă așteptam la altceva” și astfel de comentarii continuă să apară la postare.