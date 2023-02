Bugetul județului Sibiu pentru anul 2023 a fost aprobat de către consilierii județeni în ședința extraordinară de joi. Acesta are o valoare de 584,02 milioane de lei și se concentrează pe trei proiecte de dezvoltare majore: construirea noului spital județean, investiții complementare sistemului de management integrat al deșeurilor și varianta ocolitoare Sibiu Sud. Înainte ca proiectul bugetului să fie supus la vot, au avut loc și discuții intense. Consilierul Pavel Bichicean (PSD) a avut o serie de obiecții, spunând că viziunea colegilor săi de partid față de bugetul din acest an este „mai diferită” decât cea prezentată și susținută de majoritatea consilierilor.

Veniturile totale estimate ale județului Sibiu în anul 2023 sunt de 545,187 milioane lei, deficitul bugetar, în cuantum de 38,83 milioane lei, fiind acoperit din excedentul bugetar al anilor precedenți. Pe listă se află cinci domenii prioritare. Pentru drumurile județene s-au alocat 145,25 milioane de lei, pentru sănătate s-au alocat 95,78 milioane de lei, pentru asigurări și asistență socială au fost alocate 161,11 milioane de lei, pentru cultură, sport și activități destinate tineretului s-au alocat 78,43 milioane de lei, iar pentru aeroport s-au alocat 13,87 milioane de lei.

Discuții pe tema bugetului înainte de vot

Înainte ca proiectul bugetului pe anul 2023 să fie supus la vot, au existat mai multe discuții în ședința extraordinară a Consiliului Județean. Pavel Bichicean de la PSD este cel care a luat cuvântul, având mai multe obiecții. Înainte să înceapă să vorbească însă, președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, i-a cerut să argumenteze care au fost motivele pentru care nu a venit cu amendamente sau completări în momentul în care proiectul bugetului s-a aflat în dezbatere.

Bichicean: „Nu era lipsit de interes un SF pentru un azil de bătrâni la Copșa Mică”

Pavel Bichicean de la PSD a început discursul prin a spune că viziunea sa, dar și a colegilor consilieri de partid, este „mai diferită” decât cea a majorității din CJ, prin urmare vor vota „împotriva” proiectului. „Numărul de lucruri pe care noi le-am văzut diferit și care erau în folosul comunității se ridică la o cifră destul de importantă”, a spus Bichicean.

Acesta a adăugat că ar fi trebuit inclus în buget și un studiu de fezabilitate pentru realizarea unei inițiative a primăriei Copșa Mică. „Poate din punct de vedere al protecției sociale, nu era lipsit de interes un studiu de fezabilitate și un eventual proiect de hotărâre privind preluarea acelei inițiative a primăriei din orașul Copșa Mică pentru realizarea unui azil pentru persoane vârstnice acolo”, a spus consilierul PSD.

Daniela Cîmpean i-a răspuns, spunându-i că primăria Copșa Mică trebuie să ofere mai multe detalii și să realizeze un studiu privind azilul. „În cazul acelui azil despre care discutați și pe care îl susțineți, în data de 19.12.2022, am cerut primăriei Copșa Mică să ne trimită mai multe informații privind proiectul respectiv, și anume ce înseamnă, ce cere de la Consiliul Județean, (…) pe cine deservește, câți beneficiari, ce anume vrea de la Consiliul Județean Sibiu primăria? Doar să lansăm așa discuții și pe Facebook un subiect nu este profesionist și nu este genul de discuții pe care Consiliul Județean îl are cu nimeni. Când discutăm și facem niște promisiuni, vrem să avem datele complete”, i-a răspuns președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean.

Bichicean: „Am fi acordat sume mai mari la cultură”. Cîmpean: „Județul Sibiu investește cel mai mult în cultură”

Pe lista obiecțiilor pe care le-au avut consilierii județenei de la PSD, transmise de Bichiceanu, se numără și sumele alocate pentru Cultură și Culte. Potrivit acestuia, PSD ar fi acordat sume mai mari la acest capitol. „La capitolul cultură, recreere și religie, am fi pus un accent mai bun și cu sume alocate mai mari pentru activități culturale și pe partea de susținere a reparațiilor lăcașurilor de cult, lăsând capitolul recreere (n.red.: cu referire la Programul Anii Drumeției) cu niște fonduri mult mai reduse”, a spus consilierul.

Pe de altă parte, Cîmpean susține că județul Sibiu, dintre toate județele din țară, investește cel mai mult în cultură. „Vă rog să faceți o analize pe toate bugetele Consiliilor Județene, că noi am făcut! O să vedeți că județul Sibiu este județul care investește cel mai mult, procentual la bugetul pe care îl are, în cultură. (…) Nu am acordat mai puțin decât în anii trecuți (n.red.: pentru susținerea reparațiilor lăcașelor de cult), din contră, pe acea agendă a monumentelor, care se va face anul acesta la propunerea colegilor din USR, sunt 100.000 de lei alocați în care pot intra inclusiv lăcașurile de cult care au acest caracter de monument”, a spus președinta CJ Sibiu.

Gestionarea deșeurilor – „E neclar”

Consilierul PSD a vorbit și despre proiectele Consiliului Județean privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor, adăugând că lucrurile nu sunt foarte clare în acest sens. „În ceea ce privește protecția mediului, este ok, vrem și noi să participăm la crearea unui climat mai bun pentru sănătatea locuitorilor acestui județ, dar deocamdată lucrurile nu sunt clare. Dumneavoastră făceați afirmația că e nevoie ca toate UAT-urile din județ să sprijine acest proiect de management al deșeurilor pentru ca el să poată fi pus în operă”, a mai spus Bichicean.

„Protecția mediului și programul pe deșeuri, ziceți că am cerut sprijinul. Domnule Bichicean și dragi colegi, vreau să vă zic că Consiliul Județean sprijină UAT-urile, nu UAT-urile ne sprijină pe noi. Prin acest proiect, noi creăm posiblitatea UAT-urilor să beneficieze de tot ce au nevoie astfel încât să putem să facem această gestiune a deșeurilor cât mai eficient și cât mai bine. Vă reamintesc că județul Sibiu este unul dintre cele mai curate județe din România, iar asta o puteți constata foarte ușor dacă depășiți granița județului și vă uitați un pic în jur. Este unul dintre puținele județe care are un sistem de management integrat al deșeurilor funcțional. Din 35, câte au fost la nivel național, doar trei sunt funcționale la acest moment, iar asta pentru că a fost o colaborare foarte bună între CJ și primăriile din județ care au înțeles să intre în mod serios în această activitate de gestionare a deșeurilor, care, printre altele, face din acest județ al nostru un județ european. (…) Prin proiectul pe care îl facem, Consiliul Județean asigură și celorlalte primării suficiente posibilități pentru ca să poată să gestioneze foarte bine această acțiune de colectare selectivă și protejare a mediului”, a răspuns Cîmpean.

Terminalul cargo pentru aeroport

Potrivit consilierului PSD, în bugetul pe acest an ar fi trebuit inclus și un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui terminal cargo la Aeroportul Internațional Sibiu. „De ani de zile, din 2019, ne zbatem să realizăm ceva pentru eficientizarea activității la aeroport. Mă refer îndeosebi la partea de cargo. Poate era bine în buget să fie prins un studiu de fezabilitate, un eventual proiect, pentru un viitor terminal de cargo. Este foarte adevărat că ar fi adus beneficii și sume destule de importante la bugetul Consiliului Județean”, a spus Pavel Bichicean.

Despre terminalul cargo, Cîmpean a precizat că a fost alocată o sumă în bugetul de anul trecut al aeroportului. „Nu știu dacă dumneavoastră nu știți, dar vă informez eu acum. La Aeroportul Internațional Sibiu este cea mai mare investiție care se desfășoară acum în județ, pe fonduri publice. Este vorba despre extinderea terminalului și dotarea cu echipamente de securitate, este vorba despre o investiție de aproape 60 milioane de euro. Studiul de fezabilitate pentru cargo? Este alocată sumă de anul trecut în bugetul Aeroportul Internațional Sibiu, a fost și făcută o licitație, care, din păcate, a fost anulată, nu știu din ce motive, dar acela nu este un subiect închis. Nu face Consiliul Județean studiu de fezabilitate pentru aeroport, ci aeroportul”, a spus Cîmpean.

Consilierul PSD propune parcare multietajată la Spitalul Județean

Consilierul Pavel Bichicean spune că este nevoie de o parcare mai mare la Spitalul Județean Sibiu. „Dacă mergeți la Spitalul Județean o să vedeți că e haos total privind parcările. Există două locuri acolo unde poate dacă s-ar fi creat tot așa un SF și un proiect s-ar putea să fie ridicată o parcare multietajată pe bază de cartelă, de abonament, să o putem exploata tot pentru aducere de venituri. La fel și parcarea de pe strada Constituției care nu are nicio legătură cu Sala Transilvania, pentru că obiectul de activitate al sălii este total diferit de cel de administrare a unei parcări. (…) Și acolo s-ar fi putut crea un SF, un proiect, tot așa, pentru ridicarea unei parcări, mai ales că terenul este al Consiliului Județean, și care să fie exploatat”, a încheiat Bichicean.

„Cu privire la alte chestiuni legate de parcări și alte investiții în ceea ce privește spitalul, avem un proiect mare al spitalului nou, care va rezolva și problema parcărilor. Dacă mergeți pe la spital, o să constatați că este un șantier acolo, se lucrează pe mai multe paliere, prin urmare lucrurile merg într-o direcție în regulă, dar se fac pas cu pas, la momentul la care le vine rândul și în funcție de finanțările pe care le avem. Toate lucrurile astea le-ați fi putut discuta în prealabil și poate ați fi venit cu alte amendamente decât cele pe care mi le-ați expus acum. Am înțeles că PSD nu își asumă nimic din acest buget, nici să își ia în serios activitatea pe care ar trebui să o desfășoare în acest consiliu. Asta este, mergem mai departe”, a spus Daniela Cîmpean.

Deși inițial toți cei cinci consilieri din partea PSD au spus că vor vota împotriva proiectului de buget, la final, au fost doar trei voturi „împotrivă” și o „abținere”. Proiectul a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”.