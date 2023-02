Pasaj rutier subteran la intersecția dintre Bulevardul Vasile Milea și străzile Semaforului și Rahova, aceasta este propunerea consilierului local Ioan Plesciuc (USR) pentru decongestionarea traficului în această zonă. Acesta a cerut municipalității, în cadrul ședinței extraordinare de joi, ca anul acesta să conceapă un plan pregătitor pentru a include investiția în următorul ciclu bugetar. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a fost de acord cu propunerea, considerând-o una „corectă”.

Consilierul Ioan Plesciuc (USR) consideră că bugetul pentru anul 2023 este unul echilibrat și va asigura funcționarea serviciilor publice, lista de investiții fiind complexă. Cu toate acestea, a cerut municipalității, în ședința Consiliului Local de joi, să înceapă să găsească rezolvare și la cele mai grave probleme din oraș, chiar dacă proiectele par a fi dificile. „Vedem că propunerea de buget conține realizarea de investiții în străzi noi, piste de biciclete, parcuri și zone verzi, lucruri care ne bucură. Este foarte pronunțată orientarea spre dezvoltare și spre sport și timp liber, dar lăsăm cumva în urmă multe probleme nerezolvate încă în oraș și vă propunem ca anul acesta să ne ocupăm de pregătirea cel puțin a unei investiții care să rezolve una dintre problemele grave”, a spus Plesciuc.

Pasaj subteran între Semaforului și Milea

Potrivit acestuia, problema traficului greu de la intersecția dintre Milea – Semaforului – Rahova trebuie rezolvată fiindcă, de la an la an, devine tot mai gravă. „Un exemplu este congestia de trafic de la intersecția bulevardului Vasile Milea cu străzile Semaforului și Rahovei. Spun că este o problemă gravă deoarece produce blocarea intrării în Sibiu din direcția București, formarea de cozi de mașini și impact negativ asupra celor care vin în orașul nostru, dar are și o a doua componentă, blocarea traficului de ieșire de pe strada Semaforului, mare parte din mașinile care poluează acum întreg cartierul Vasile Aaron, venind și dinspre autostradă, o altă poartă de intrare în oraș. Intersecția e cunoscută ca un punct roșu în Sibiu de foarte mult timp și blocajul de trafic devine tot mai grav cu fiecare an care trece”, consideră Ioan Plesciuc.

Consilierul spune că există o soluție pentru fluidizarea circulației, ea fiind cunoscută de mulți ani, fiind cuprinsă și în planul de mobilitate urbană durabilă. „Un pasaj subteran rutier pe direcția Bulevardul Vasile Milea. Soluția nu a fost încă abordată până acum și este mereu amânată pentru că pare prea dificilă. Nu vom reuși să rezolvăm marile probleme ale Sibiului dacă ne mulțumim să facem doar lucrări ușoare. Venim spre Consiliul Local cu propunerea de a îndrăzni să ne ocupăm de problema asta și vă rugăm să aveți în vedere, la nivelul Primăriei Sibiu, ca în anul 2023 să realizăm un plan pregătitor pentru această investiție, astfel încât în următorul ciclu bugetar să putem face primii pași concreți spre implementare”, a spus consilierul USR.

Primarul Astrid Fodor considera că propunerea este una „corectă”. „Propunerea dumneavoastră o consider corectă, dar cu o mică precizare. Nu s-au abordat numai proiecte ușoare, deci expresia că au fost doar proiecte ușoare, cred ar trebui să renunțăm la ea”, a precizat primarul Astrid Fodor.