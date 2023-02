O sibiancă acuză Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu de malpraxis. Femeia susține că tratamentul administrat de cadrele medicale i-au provocat o alergie gravă, cu urmări care se văd și după două săptămâni.

Povestea Adrianei Marinuc a început sâmbătă, în data de 21 ianuarie, când s-a trezit cu dureri puternice de braț. În jurul orei 13:00, femeia a ajuns la Spitalul Județean de Urgențe unde i-a fost atribuit tratamentul, iar mai apoi povestea a luat o întorsătură neașteptată.

În urmă cu două săptămâni sibianca a mers la spital cu o problemă de sănătate și a plecat cu una și mai gravă. După ce a fost așezată pe scaunul de la intrare, aceasta susține că a fost tratată cu aroganță de când a ajuns la Urgențe până când a plecat. Problema cea mare nu a fost comportamentul asistentelor ci urmările tratamentului primit, care se văd până în ziua de astăzi și continuă să se agraveze.

„Îmi vine să plâng. Mi-au băgat o perfuzie după care am văzut că am început să mă umflu și îmi e rău. Mi-a zis să am răbdare ca mi-a băgat ceva tare. Când le-am cerut fișa pentru că aveam nevoie de ea ca să îmi iau ziua liberă la muncă nu au vrut să mi-o dea. Am ziua neplătită pentru că nu au vrut să îmi dea fișa. Duminică de dimineață eram plină de bube și tot duminică am început tratamentul dat de la spital. A început să îmi fie din ce în ce mai rău. Luni si marți am stat pe banii mei acasă. Am făcut un control de urgență la un spital privat unde mi-au spus că am toxidermie post medicală. Am toată pielea carne vie. Nu pot să beneficiez de concediu medical, așa că în pauza de masa trebuie să merg să mă dau cu cremă”, povestește sibianca.

Adriana spune că nu a semnat niciun formular, însă recunoaște că fost întrebată de asistente dacă știe să aibă vreo alergie la medicamente. Neștiind de potențiala alergia, aceasta a spus că nu știe să aibă. Sibianca spune că și-a simțit viața pusă în pericol, fiind la un pas să facă șoc anafilactic. După două săptămâni de tratament, Adriana a ajuns la capătul puterilor. Iritația de pe piele pare să se agraveze. Femeia ia în considerare să dea în judecată Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu.

Spitalul Județean: “Pacienta a negat existența eventualelor alergii”

Referitor la situația prezentată de sibiancă, răspunsul Spitalului Județean Sibiu nu a întârziat să apară. “Conform procedurilor, tuturor pacienților care se prezintă la Unitatea Primiri Urgențe li se efectuează triajul epidemiologic și sunt chestionați cu privire la eventualele alergii. Conform fisei medicale, pacienta a negat existența acestora. Pacienta a primit tratament specific afecțiunii precum și recomandări medicale. La momentul în care pacienta a plecat din serviciul de urgență, după aproximativ 2 ore de la prezentare, nu se înregistraseră reacții alergice”, se arată într-un răspuns al Spitalului Judetean Sibiu, remis către Ora de Sibiu.