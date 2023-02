Raluca Turcan, deputat PNL, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că noul Spital Județean din Sibiu are șanse mari să fie construit, însă consideră că scoaterea proiectului din PNRR reprezintă „o decizie care afectează interesul sibienilor și interesul național”. Potrivit acesteia, PSD nu a fost de acord ca proiectele care necesită investiții de peste 200 de milioane de euro să fie finanțate prin PNRR, astfel că viitorul spital va rămâne să primească finanțare prin Programul Operațional de Sănătate în c0-finanțare cu un împrumut de la Banca Europeană de Investiții.

Finanțarea spitalului, prin Planul Operațional de Sănătate și Banca Europeană de Investiții

Deputatul PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Sibiu, că dă șanse mari de construcție a noului spital județean. Proiectul ar urma să primească finanțare prin Programul Operațional de Sănătate în co-finanțare cu un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. „Dau șanse reale, mari (n.red.: pentru construirea noului Spital Județean). În momentul în care a fost făcut PNRR-ul și guvernul liberal a asumat acordul de finanțare pentru construcția noului Spital Județean Sibiu, aveam un guvern al PNL. În continuare, PNL are ca prioritate de investiție în infrastructura de sănătate, construcția noului Spital Județean Sibiu. Ultima formă a PNRR este rezultată din discuția și decizia în coaliția PNL-PSD, mai exact PSD nu a fost de acord ca prin PNRR, ca principiu, să fie finanțate investiții atât de mari. Există investiții de câteva zeci, o sută maximum două sute de milioane, rămase în PNRR, de altfel tot prin PNRR se va realiza și o secție nouă la Spitalul Militar, și această coaliție și-a asumat că acolo unde sunt investiții mai mari de 200 milioane de euro, să găsească finanțare în Programul Operațional de Sănătate, în co-finanțare cu un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. De aceea, acum, pot să apreciez că șansele sunt mari de a obține finanțarea pentru acest spital, pentru că multele, nenumăratele discuții pe care le-am avut, atât cu premierul PNL, cu miniștrii PNL, cât și cu liderii PSD, aceasta a fost decizia pe care ei mi-au comunicat-o. Dacă afirmația nu este adevărată, înseamnă că la nivelul conducerii celor două partide, PNL și PSD, mi s-a transmis o informație eronată”, a spus Raluca Turcan.

Aceasta a precizat că finanțarea va putea fi obțină astfel, date fiind și garanțiile de la nivelul conducerii Guvernului și partidelor aflate la guvernare. „Mai mult decât atât, un alt argument care să întărească faptul că eu consider că șansele sunt mari pentru a obține finanțare, inclusiv cadrul legal de obținerea finanțărilor prin Programul Operațional de Sănătate a fost modificat după discuții numeroase cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât să poată să fie finanțate și spitale județene. Acolo nu erau înainte incluse spitale județene. De aceea, pentru corecta informare, vreau să apăs această afirmație că eu consider că finanțarea poate fi obținută pentru că acestea au fost garanțiile date de la nivelul conducerii Guvernului și de la nivelul conducerii partidelor aflate la guvernare”, a spus Raluca Turcan.

Turcan: „Tragem să obținem cel mai scurt timp”

Nu se știe însă când anume va fi construit și finalizat noul Spital Județean. Contractul ar fi trebui să fie semnat până în anul 2023, iar investiția terminată până în anul 2026.

„Transmit, legat punctual de investiția noului spital, că vom trage să obținem cel mai scurt timp care ține de noi, pentru că și noi avem posibilități limitate. Avem instituția Consiliului Județean, care spre deosebire de toate celelalte proiecte de construcție a unor noi spitale județene, a pus pe masă cel mai bine făcut și matur proiect de investiții. Așadar, aici există angajament total, suntem în așteptarea măsurilor celor care, în momentul de față, au decizia majoră în România. Nu mă forțați să dau termene, pentru că nu țin de mine. (…) Când am fost vicepremier și am asumat în Guvern acel acord de finanțare cu CJ Sibiu pentru construcția acestui spital, da, am dat un termen, și termenul trebuia să fie 2026, dacă era finanțat prin PNRR. Da, mi-am asumat atunci, pentru că ținea de mine. Acum nu mai ține nici de mine, nici de președinta Consiliului Județean, care s-a detașat prin temeinicia prin care a realizat acest proiect de construcție a spitalului nou”, a adăugat Turcan.

Scoaterea spitalului din PNRR, o decizie care afectează interesul național

Raluca Turcan a precizat că nu consideră că PSD nu ar susține construcția spitalului. „Nu cred că PSD nu poate să nu susțină construcția spitalului, dar vreau să fiu onestă, nu mă tentează să politizez acest subiect. Port discuții (n.red: cu PSD) și în același timp sunt convinsă că și ei au posibilități limitate. Cum eu ca și deputat am posibilități limitate, cum inclusiv decizia și influența Consiliului Județean are limitele ei și în materie de PSD Sibiu există posibilități limitate. Nu doresc să politizez acest subiect. Da, el a fost asumat de PNL, dar este foarte important ca toți oamenii de bună credință să susțină acest proiect, indiferent de culoarea politică”, a spus Raluca Turcan.

Turcan a adăugat că scoaterea proiectului Spitalului Județean din PNRR a fost o decizie care a afectat interesul nu doar al sibienilor, ci interesul național, precizând că, dat fiind faptul că proiectul este unul matur. În plus, dacă proiectele asumate prin PNRR nu sunt semnate până în 2023 și finalizate până în 2026, banii vor fi pierduți. „Eu consider că, de exemplu, scoaterea spitalului județean Sibiu din PNRR reprezintă o decizie care afectează interesul sibienilor, cel puțin, și evident, interesul național, din perspectiva atragerii de investiții prin PNRR. PNRR are obligativitatea finanțării investițiilor până în 2026. Dacă nu se respectă termenul pentru semnarea contractelor 2023 și finalizarea acestor investiții, 2026, se pierd bani. Ori Spitalul Județean Sibiu era cel mai matur, are licitația deja extrem de avansată, cu clauză suspensivă, ofertele au fost deschise și se află în analiză și exista garanția finalizării acestei investiții. Nu am toate datele care, în momentul de față, să mă facă să afirm fără nicio reținere de a dezinforma că toate celelalte proiecte aprobate prin PNRR sunt cel puțin la fel de mature cu proiectul spitalului nou și că vor putea fi finalizate panică în 2026 ”, a spus Raluca Turcan.