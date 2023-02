După cinci etape fără gol marcat, atacantul echipei FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a punctat sâmbătă, din penalty, în disputa de pe Stadionul Municipal, 1-1 cu FC Argeș.

”Un punct este echitabil după ocazii, deși după ce am primit gol am pus presiune constant pe adversari. Vremea ne-a încurcat în repriza a doua, era greu să mai practicăm jocul nostru de pase și s-a trecut la un joc de luptă. După ocazii, remiza este echitabilă. Adversarii mă iau în serios, am arătat că pot să fi un jucător periculos, consider că pot să pun probleme oricărei defensive din campionat” a spus Daniel Paraschiv.

Paraschiv a înscris de la punctul cu var în minutele de prelungire din prima repriză și a ajuns la zece reușite în acest sezon de Liga 1. În minutul 44, portarul Argeșului a degajat, după care l-a călcat pe Bărbuţ, în careul oaspeţilor, iar arbitrul a consultat VAR-ul, dictând penalti pentru Hermannstadt, care a fost transformat de Daniel Paraschiv.