Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Mihai Butean (25 de ani) a jucat pe bandă stângă în disputa de sâmbătă, cu FC Argeș, scor 1-1 și a avut o evoluție bună. Jucătorul Sibiului crede că zăpada a împiedicat construcția echipei sale și a influențat decisiv rezultatul final.

”Am fi vrut să câștigăm, cu atât mai mult cu cât Argeșul era lângă noi, după ce am fost depunctați. Așteptăm să vedem decizia și atunci vom ști cu siguranță unde ne clasăm. Am încercat să mă adaptez, încerc să îmi fac treaba oriunde mă solicită Mister și să facem tot posibilul să ajutăm echipa. Cred că mi-am făcut bine treaba, afară de golul lor, unde ne-a luat pe toți la mână. Bine că am egalat până la pauză, în a doua repriză am forțat să marcăm, ne-am deschis și de multe ori ne-au surprins pe contraatac, bine că nu au mai marcat. Dacă nu era zăpadă, nu se termina egal, ori câștigam noi, ori ei, dar nu se termina remiză” a spus Mihai Butean, la finalul partidei cu argeșenii.

În acest sezon, fundașul lateral a bifat 22 de meciuri pentru Hermannstadt și a marcat un gol.

Fost internațional U21, Mihai Butean a mai jucat la U Cluj-Napoca, Astra Giurgiu, Academica Clinceni, C.F.R. Cluj-Napoca, Gaz Metan Mediaș și Chindia Târgoviște.