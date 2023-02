În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a înregistrat 410.645 beneficiari de programe culturale. Au fost cu 19.378 mai mulți ca în anul 2022 ( 391.267 ).

În 2022, la Muzeul ASTRA, au fost organizate peste 2000 de acțiuni culturale (o medie de 5 acțiuni culturale zilnic!), care au cuprins ateliere meșteșugărești, ateliere și animații gastronomice, dar și acte artistice. Astfel, prin Muzeul ASTRA, au fost implicați aproape 1000 de meșteri și creatori populari, care au avut astfel ocazia să expună și apoi să valorifice creațiile lor. Pentru a identifica din nou valorile culturale din România, 35 de muzeografi din Muzeul ASTRA au întreprins cercetări de teren timp de 182 zile în 142 de localități.

Referitor la componenta educațională, pe tot parcursul anului trecut 27.084 persoane au participat la 975 activități de educație muzeală și interpretare patrimoniu – ateliere meșteșugărești (țesut, confecționat opinci, olărit, tâmplărie, morărit, împletit fibre vegetale), ateliere gastronomice , ateliere interactive artistice, trasee de tip quiz și treasure hunt, dar și parcursurile motrice desenate pe aleile din muzeu special pentru vizitatorii cei mai mici. Acțiunile Muzeului ASTRA s-au concretizat în 49 de parteneriate consistente cu unități din învățământul primar și gimnazial, reușind să inspire cadrele didactice, să stârnească curiozitatea copiilor față de colecțiile muzeului, educându-ne astfel publicul viitorului și contribuind la bunăstarea comunității noastre prin creșterea calității actului educational.

În planul dezvoltării infrastructurii culturale, s-a finalizat și inaugurat pentru publicul tânăr platforma Etno Tehno Parc, zona dedicată activităților educaționale în aer liber, probabil, unică în acest moment în România, dar și în muzeele de profil din Europa. La Etno Tehno Parc, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, a fost extinsă suprafața construită cu o șură din Mărginimea Sibiului, cu rol multifuncțional deservind astfel nevoile publicului vizitator prin cele 4 spații utilizabile atât vara, cât și în extrasezon. Mai mult, șura este un exemplu de bună practică despre reutilizarea unei construcții specifice arhitecturii vernaculare în zonele rurale din România. În spatele pavilionului educațional, platforma s-a extins asigurând astfel un spațiu confortabil și primitor pentru un număr mai mare de beneficiari. S-a intervenit și peisagistic pe o suprafață de cca 2000 mp, unde tinerii vizitatori ai muzeului pot desfășura diverse activități recreative în curtea școlii de odinioară. Noua platformă educațională Etno Tehno Parc va deservi și alte activități, cum ar fi conferințe, simpozioane, teambuilding-uri sau alte evenimente de tip corporate.

Dezvoltarea infrastructurii culturale a Muzeului ASTRA în zona centrală a orașului Sibiu prin reabilitarea și refuncționalizarea unei clădiri iconice a burgului medieval, Casa Artelor, va aduce prin Centrul de Activități și Resurse Regionale dezvoltarea regională pe principiile sustenabilității comunitare. Prin activitățile desfășurate în acest an în cadrul proiectului Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.) – CALL03-13, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, programul RO-CULTURA, s-au continuat lucrările de restaurare, s-au pregătit conceptele expoziționale, ale noului program de educație muzeală sau cele ale traseelor tematice. Mai important, prin organizarea cursurilor de evaluator competențe profesionale și formator, s-au pus bazele primului centru de formare și certificare a competențelor meșterilor și creatorilor populari, proces ce va repune piața restaurării și reabilitării clădirilor de importanță pe un făgaș al calității și al echității remunerării forței de muncă deținătoare a abilităților și tehnicilor de construcție autentice.

Tot în zona istorică, imobilul din str. Bastionului a prins o nouă față: s-au realizat lucrări de amenajare spații verzi și toaletarea arboretului de pe Bastionul Soldisch, s-au curățat și sablat tunelurile subterane, s-au amenajat curțile interioare, s-au reabilitat anexele tehnice și s-a refăcut sistemul de împrejmuire, creându-se premisele pentru conceperea și implementarea unei noi oferte educaționale și recreative în centrul orașului.

În 2022 programul cultural a adus publicului o nouă provocare: ASTRA Rock Festival. Intenția creării unui nou festival, marcă a Muzeului ASTRA, a pornit în contextul modernizării scenei de pe lacul din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului și a strâns la prima ediție 7000 vizitatori. Guano Apes au fost principala atracție la prima ediție a festivalului ASTRA Rock. Pe lângă trupa din Germania, au mai susținut concerte pe scena de pe lacul din Dumbrava Sibiului câteva dintre cele mai cunoscute, dar și mai promițătoare, trupe românești, acoperind o varietate de genuri: Dirty Shirt, The Motans, Coma, Luna Amară, Iarba Fiarelor, Dora Gaitanovici, I‘m the Trip și Revolver.

Am continuat și implicarea în comunităţile locale, sprijinirea meșterilor populari și micilor producătorilor de la sate în prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale, dezvoltarea logisticii de susţinere pentru aceste comunităţi Toate acestea au fost puse în practică, cu succes, în cadrul programelor Târgului de ţară, Târgului comunităţilor rurale, Târgul Creatorilor Populari, sau a celor de interpretare şi mediere a patrimoniului multietnic prin intermediul programelor Animă ASTRA și Calea Minorităților etnice, iar un deosebit impact asupra publicului, prin varietatea mijloacelor de expresie culturală și varietatea comunităților implicate, l-a avut vedeta sezonului estival, ASTRA Multicultural, un festival amplu menit să promoveze, prin mijloace diverse, multiculturalitatea şi diversitatea de expresie culturală a tuturor etniilor din spaţiul românesc (6875 vizitatori, peste 100 de artiști, 22 de ansambluri și grupuri folclorice împreună cu 50 de meșteri tradiționali și specialiști în gastronomie din diverse comunități – sași, maghiari, rromi, lipoveni, greci, sârbi, croați, slovaci, români ).

Circuitul expozițional ASTRA VR, dezvoltat prin proiectul Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA (CALL01-3), finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APELUL Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, a adus Muzeului ASTRA în acest an o nouă recunoaștere internațională, de data acestă din sfera designului, prin acordarea premiului BIG SEE Tourism Design Award – la categoria Creative Story and Identity as Experience (Poveste creativă și identitate ca experiență). Proiectul s-a remarcat în fața unui distins juriu internațional pentru reconversia unei zone statice folosind povestiri multimodale și experiențe participative mediate de comunitățile rurale locale, metode de expunere intuitivă, experiențe în realitate virtuală captivante și dramatizare radiofonică pentru a adăuga emoție și atingere umană experienței interpretative, păstrând un echilibru între discreție și eficiență în transmiterea mesajului, dezvăluind o varietate de contexte culturale despre exponate și sporind identitatea locului.

În privința vizibilității Muzeului ASTRA pe platformele de comunicare tip social-media, statisticile indică o creștere cu aproximativ 130% față de 2021. Spre exemplu, toate evenimentele noastre prezentate/ postate prin clipuri video sau fotografii sugestive au generat un impact organic de 3.203.197 de persoane pe pagina oficială de facebook.

Cu privire la Departamentul Conservare Restaurare – Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, vă aducem la cunoștință faptul că 314 obiecte au fost conservate prin tratament criogenie. De asemenea, au fost făcute 41 de intervenții de restaurare monumente și au fost restaurate 134 de obiecte. Totodată, specialiștii Muzeului ASTRA au efectuat 201 tratamente conservare preventivă la monumentele din Muzeul în aer liber, 71 de investigații biologice și 35 de investigații chimice.

Ediția cu numărul 29 a festivalului de film documentar ASTRA Film Festival din anul 2022 a redat peste 200 de evenimente cinematografice, 60.000 spectatori, peste 3000 de filme înscrise și 86 incluse în selecția oficială.

,,Am demonstrat și demonstrăm că generăm efecte economice directe și indirecte clare. Dacă vrem turism cultural în România trebuie să avem grijă de principala resursă care există deja: muzeele, monumentele istorice. Trebuie să avem grijă cum le comunicăm, cum le promovăm, cum le interpretăm astfel încât peste 50 de ani copii și nepoții noștri să se bucure în continuare de ele, turiștii străini care în vizită să se bucure de țara noastră așa cum este ea: frumoasă și plină de resurse, chiar dacă mai are unele probleme.”, a declarat Ciprian Ștefan, manager Muzeul ASTRA.