Fiecare restaurant din Sibiu este recunoscut pentru preparatele specifice și delicioase. Ceea ce nu știu mulți este că în spatele ușilor de la bucătărie se ascund ore de muncă asiduă pentru ca sibienii și turiștii care trec pragul localurilor să plece tot timpul mulțumiți.

Alex Belea este unul dintre bucătarii pe care prea puțină lume îi știe. Tânărul de 27 de ani preferă să fie cât mai discret și să își urmeze visul. În fiecare zi, Alex se trezește cu un principiu pe care îl urmează cu sfințenie – clienții să fie mulțumiți de mâncarea preparată cu suflet. Bucătar de câteva luni bune la Hochmeister, cunoscutul restaurant din Piața Schiller, Alex este cel care se ascunde în spatele preparatelor speciale cu un gust autentic românesc.

„La Sibiu se merge mai mult pe tradițional”

Alex a gătit în mai multe bucătării din Cluj și a realizat că nu s-ar vedea făcând altceva. După ce a lucrat mai mult de un an în Sibiu, poate spune că a observat diferențe gastronomice între Cluj și Sibiu. Cel mai mult îi place că la Sibiu se poate „juca” cu produse bio, aduse chiar din Mărginimea Sibiului, începând de la carne proaspătă de oaie, produse lactate și chiar ciuperci. Tânărul bucătar a reinventat preparate din Italia, adaptându-le la zona Sibiului, folosind produse din satele învecinate. Așa au luat „naștere” paste în sos ragù de miel și telemea.

„M-am mutat din Cluj la Sibiu și putem spune că a fost un „respiro” după atâția ani de Cluj unde lucrurile sunt foarte agitate. Pot spune că și gastronomia diferă de la un oraș la altul. Aici se merge mai mult pe tradițional, pe mai multă carne de oaie. Știam să gătesc, dar aici m-am perfecționat și mai mult, având acces mai mult la produsele locale”, povestește tânărul bucătar.

Tabere educaționale pentru copii

Povestea lui Alex a început încă din copilărie, în Turda, locul natal al tânărului. Pasiunea și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă când și-a dat seama că este drumul pe care vrea să îl urmeze. Tânărul a decis ă să își aprofundeze cunoștințele în arta bucătăriei, urmând Facultatea de „Nutriție și Dietetică” din Cluj. Alex a ales această profesie pentru libertatea de creație pe care o are în bucătărie.

„Nu ai limite în creație. Poți să te joci cum vrei tu și să transformi ingredientele în niște preparate senzaționale. Pasiunea mea a început de când eram mic, fiind gurmand mi-am dorit să învăț să gătesc. Un rol destul de important l-a avut mama unui prieten de-al meu care este președinta unei fundații slow-food, alături de care am desfășurat diferite activități gastronomice, tabere educaționale pentru copii, campanii de conștientizare ale unui stil de viață sănătos. După ce am terminat studiile în domeniul nutriției m-am apucat mai serios de gătit. Prima dată am lucrat la un food truck, am avanat și am ajuns să lucrez la unul dintre cele mai bune steak house-uri din Cluj, unde am avut oportunitatea să învăț diferite tehnici”, spune tânărul bucătar.

A absolvit Facultatea de „Nutriție și Dietetică” din Cluj

Un moment important din viața bucătarului l-a reprezentat admiterea și intrarea la Facultatea de „Nutriție și Dietetică” care l-a ajutat să își deschidă orizonturile și să aprofundeze mai mult taina gătitului. A învățat că pe lângă faptul că o mâncare trebuie să fie delicioasă, trebuie să fie și sănătoasă. Datorită producătorilor locali din împrejurimile Sibiului, Alex a reușit să facă exact ce și-a dorit – să prepare mâncare cu un gust autentic și să fie și sănătoasă.

„A fost un pas important pentru mine deoarece m-a ajutat să înțeleg cu adevărat ce impact are mâncarea asupra corpului nostru și să înțeleg multe tehnici de gătit pentru că există o chimie în fiecare farfurie și toate elementele joacă un rol important. Trebuie să fie echilibrate, câte puțin din fiecare”, spune bucătarul.

Cei mai sinceri critici culinari – părinții

Primii critici culinari ai lui Alex au fost înșiși părinții lui care, după cum spune el, sunt și cei mai sinceri. Foarte importantă este părerea clienților, un semn bun fiind atunci când farfuria se întoarce goală în bucătărie. „Mi-am dat seama că am o afinitate pentru bucătărie. Am reușit să prind tehnicile destul de repede. M-am integrat în fiecare bucătărie în care am lucrat și mi-am dat seama că sunt făcut pentru a fi bucătar. Părinții m-au susținut întotdeauna și m-au încurajat să urmez drumul acesta”, spune Alex.

