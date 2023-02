Componenta digitală a devenit o prioritate pentru Muzeul ASTRA, astfel în anul 2021 a fost realizat proiectul ASTRA VR. Această platformă a cunoscut un real succes, iar în anul 2022 a fost premiat cu BIG SEE Tourism Design Award.

”Astra VR” este un proiect unic în România, implementat la cel mai mare muzeu în aer liber din sud estul Europei, la Sibiu. Din iulie 2021, mii de oameni au experimentat realitatea virtuală a satului de altădată. În cadrul programului, căștile VR redau o lume virtuală a satului românesc, animată 3D, în care sunt reliefate scene de viață, peisaje, natură, arhitectură și obiceiuri.

„Toată lumea vorbește de digitalizare în momentul de față. Din păcate nu există instrumente de finanțare ca muzeele să fie sprijinite mai mult. Noi la Muzeul ASTRA am avut un proiect în implementare prin fondurile norvegiene, ASTRA VR. Anul trecut în toamnă, Muzeul ASTRA a primit marele premiu BIG SEE Award, pentru modul în care introducem componenta digitală. Este foarte importantă pentru categoria de beneficiari tineri pentru că ei vor să vadă altfel patrimoniul și tu trebuie să îi atragi în muzeu. Prin PNRR noi nu suntem eligibili pe nicio linie de finanțare legată de digitalizare, ca să nu vorbesc de restul liniilor de finanțare” a spus Ciprian Anghel Ștefan, managerul muzeului.

Proiectul ASTRA VR a adus Muzeului ASTRA anul trecut o nouă recunoaștere internațională, de data aceasta în sfera designului, prin acordarea premiului BIG SEE Tourism Design Award la categoria Creative Story and Identity as Experience (Poveste creativă și identitate ca experiență).

