Noaptea de duminică spre luni a fost cea mai rece din acest an, cu minime ce au atins -22 C la munte, unde vântul a atins peste 100 km/h la rafală.

Cel mai rece a fost la vârful Omu, -22 C, în timp ce în munții Țarcu au fost -20 C, dar temperatura real resimțită a fost mult mai mică, din cauza vântului ce a bătut și cu 110 km/h, relatează HotNews.

Minima a ajuns la -19 C la Târgu Logrești (Gorj) și la Bâlea Lac, iar în munții Călimani au fost -18 C. Au fost -15 C la Curtea de Argeș și Târgu Lăpuș, -14 C la Băilești și -12 C la Bistrița, Petroșani și Toplița.