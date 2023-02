Turcia se confruntă cu cea mai mare calamitate naturală din ultimele opt decenii, a declarat luni preşedintele Recep Tayyip Erdogan, în contextul seismelor produse în sud-estul ţării, soldate, potrivit celui mai nou bilanţ, cu cel puţin 1.498 de morţi şi peste 8.300 de răniţi.

“Astăzi la ora 4.17, am fost afectaţi de cel mai mare dezastru de la cutremurul produs în 1939 în Erzincan”, a afirmat Recep Erdogan, citat de postul TRT, relatează Mediafax.

Un cutremur de 7,8 grade a avut loc luni dimineaţă în sud-estul Turciei, în apropierea frontierei cu Siria, în zona Pazarcik (Kahramanmaras). Un alt cutremur, de 7,6 grade, s-a produs la prânz în zona Elistan.

Cutremurele, urmate de zeci de replici, au fost simţite foarte puternic în provinciile Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay şi Kilis.

Potrivit celui mai nou bilanţ, anunţat de Agenţia turcă pentru Situaţii de Urgenţă (AFAD), cel puţin 1.498 de persoane au murit, iar alte 8.533 au fost rănite. În nord-vestul Siriei, bilanţul este de cel puţin 560 de morţi.

Momentul prăbușirii unor blocuri, în timpul cutremurului din Turcia

Building collapsed in Şanlıurfa hours after massive earthquake hit Turkey pic.twitter.com/xXcaKJzbUB

Seismul a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocând moartea a celor puțin 700 de persoane și rănirea altor peste 3.000.

Seismul cu magnitudinea 7,9 a fost urmat de cel puțin 18 replici cu o magnitudine de peste 4, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN.

Conform USGS, au avut loc șapte cutremure cu o magnitudine peste 5. Cea mai puternică replică de până acum a fost înregistrat la doar 11 minute după primul cutremur și a avut o magnitudine de 6,7, a precizat USGS. Experții spun că este posibil să fie înregistrate noi replici puternice în orele și chiar în zilele următoare.

#Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 earthquake hits Turkey. A Powerful 7.8 Magnitude #earthquake hits Southern #Turkey and #Syria #nurdagi #Gaziantep #depremgaziantep #Kahramanmaras #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/osFJHPDOV3