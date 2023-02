Preotul din comuna Poiana Sibiului a alunecat pe gheață și s-a lovit la picior în timp ce se afla într-un cimitir din localitate. Acesta a fost cărat cu sania de către enoriași până la mașina care urma să îl transporte la medic. Cimitirul în care se afla nu era curățat de zăpadă, lucru pe care localnicii în reclamaseră cu doar câteva minute înainte ca părintele să alunece.

UPDATE

După ce preotul satului și-a rupt piciorul, localnicii s-au interesat de starea sa de sănătate. „Eu am fost acolo când s-a întâmplat totul, pentru că trebuia să ținem pomana de șapte ani pentru soacra mea. Și-a rupt piciorul în fața mea, l-am dus până la mașină și a fost transportat în Sibiu la spital. Azi dimineață l-am sunat, mi-a zis că e acasă, că are piciorul în ghips și că trebuie să îl țină așa două luni. Am fost îngrijorați”, spune Costică Adam, localnic.

Bărbatul, care locuiește în Poiana Sibiului, îl contrazice pe primarul comunei care spune că cimitirul nedeszăpezit, unde a căzut preotul, nu este administrat de primărie. „Nu el trebuia să aibă grijă de cimitir? Nu este adevărat! Eu l-am sunat personal și l-am rugat să vină pe stradă cu un buldozer, să ia zăpada de pe drumul spre cimitir. Eu urma să dau cu lopata printre morminte, am zis că mă ocup eu, doar să vină să deszăpezească calea spre cimitir. Am ținut astăzi pomana și aveam nevoie, să poată oamenii să vină până aici. Dar nu s-a ținut de cuvânt și nu a băgat buldozerul, așa că am făcut eu pârtie cu lopata”, explică localnicul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ninsoarea abundentă din weekend a acoperit localitatea Poiana Sibiului. Străzile au fost pline cu zăpadă, iar localnicii au reclamat că nu a fost urmă de plug sau alt utilaj de deszăpezire. Se așteptau să aibă loc accidente, date fiind condițiile în care au arătat drumurile.

Într-un cimitir din localitate a fost aceeași problemă. Fiindcă zăpada acoperea toate aleile, oamenii au fost nevoiți să își croiască drum prin omăt. Duminică, preotul din sat și câțiva enoriași se aflau la o pomană în acest cimitir când, la un moment dat, un eveniment nefericit a avut loc. Părintele a alunecat pe gheață și a căzut în zăpadă, lovindu-se la picior.

Înainte ca acest incident să aibă loc, chiar preotul din sat reclama că autoritățile din Poiana Sibiului nu au deszăpezit drumurile și nici aleile din cimitir. „Ceea ce se vede… Asta e organizarea și gospodărirea satului Poiana Sibiului! (…) Mai veniți peste patru ani la alegeri. Dacă ei vă vor vota, să își merite soarta”, a spus preotul, cu doar câteva secunde înainte să cadă.

„Au, piciorul meu, lasă-l! Lasă-l, că iar l-am rupt”, a spus preotul, aflat jos, pe zăpadă.

Imediat, oamenii l-au ridicat pe părinte din zăpadă și l-au pus pe o sanie. L-au cărat câțiva metri până la o mașină, astfel încât să poată fi dus la medic.

Ce spune primarul – „Nu noi administrăm acel cimitir”

Edilul localității, Adrian Pavel Iovi, spune că întâmplarea a avut loc într-un cimitir care nu este administrat de primărie. „Am auzit despre acest incident. Știu că părintele ar fi alunecat pe suprafața din fața unei cruci, acolo ar fi marmură, pe care s-a format gheață. Noi avem trei cimitire în Poiana Sibiului și doar de unul, de cel comunal, se ocupă primăria. În ceea ce le privește pe celelalte două, unul este administrat de Biserică, iar celălalt, unde a avut loc și incidentul de ieri (n.red.: duminică) se află în zona unde locuiesc romii, care îl și au în grijă. Noi nu am curățat niciodată acel cimitir, nu este în administrarea noastră”, a explicat primarul.

Cât despre străzile înzăpezite din localitate, acesta spune că s-a acționat cu un singur utilaj, atât ziua, cât și noaptea. Fiindcă doar unul singur au în dotare, lucrurile au mers mai greu. „În acest moment se circulă prin comună, mai avem câteva străzi unde nu am intervenit deloc, dar în decursul zilei de astăzi le vom decongestiona pe toate. Sunt condiții de iarnă, este o cantitate mare de zăpadă, dar, ușor, ușor, am reușit să le curățăm. Avem un singur utilaj care acționează și sunt kilometri întregi de străzi”, a explica primarul Adrian Pavel Iovi.

Sursa video: Facebook/Profil Public