Sibienii apelează tot mai des la mobile service-uri, principalele probleme fiind ecranele sparte și schimbul de date. Prețurile pentru unele intervenții pot ajunge să coste și câteva mii de lei.

Sibienii care apelează la mobile service-uri se împart în două categorii, cei care preferă să își cumpere un telefon nou pentru că reparațiile li se par prea scumpe și cei care preferă să își repare telefonul pentru a salva datele de pe acesta. „Dacă modelele sunt mai vechi și costurile de reparație sunt mari, atunci optează spre ceva nou, dacă au modele mai noi de telefoane sau modele scumpe și reparația nu costă exagerat, nu depășește prețul terminalului de pe piață, atunci preferă să îl repare” ne-a spus Marius Datcu de la SuperFix Service GSM Sibiu.

„Depinde de bugetul fiecărei persoane, în principiu dacă vorbim de telefoane până în 1.000 – 1.200 de lei majoritatea clienților preferă să se ducă să își facă un abonament și să primească un telefon nou. Majoritatea care repară telefoanele în ziua de azi sunt presați de informațiile pe care le au în acele telefoane” a spus Ion Ciucă de la Cloud Gsm PC & Mobile Service.

Ecranul spart sau schimbul de date, cele mai întâlnite probleme

Printe cele mai întâlnite probleme ale sibienilor care merg cu telefonul la reparat se numără ecranul spart, schimbul de date și contactul cu lichidele. „În top sunt reparațiile pentru telefoanele sparte sau contact cu lichide. Se mai înlocuiesc baterii sau conectori de încărcare. Multe reparații sunt complicate pentru că multă lume vine și spune că doar s-a spart telefonul, dar după afli că mai are încă 5 probleme pe lângă. Majoritatea trebuie bine verificate pentru că pot apărea multe defecte” a spus Cristian Stoia de la Dr. Mobile – Service GSM-Tablete-PC.

„De cele mai multe ori vin cu transfer de date, de pe modelele mai vechi pe cele mai noi. În general vor să își păstreze datele de pe telefonul pe care îl au și nu vor să treacă la alt telefon nou și să nu își mai bată capul cu un transfer de date .Preferă să și le repare pe cele pe care le au, mai ales dacă telefoanele încă funcționează ok” a mai spus Marius.

Reparațiile pot ajunge și la 2.000 de lei

În funcție de problema pe care telefonul o are, reparațiile pot ajunge la sume de câteva mii de lei. La Cloud Gsm PC & Mobile Service schimbarea unui display începe de la 100-150 de lei plus prețul piesei. „Cea mai scumpă reparație a fost în jur de 1.600 – 1.800 de lei la un S22 Ultra de recarosare completă, undeva în toamnă” a spus Ion.

„Au fost recuperări de date care au fost mai scumpe decât telefonul, la o mie de euro. Recuperarea de date putea ajunge la de 3-4 ori prețul telefonului” a spus Marius.

Clienți mai mulți în ultima perioadă

După perioada pandemiei, în care multe mobile service-uri au stagnat, acum clienții au început să se înmulțească. „Noi suntem de 16 ani în domeniu, de 4 ani am deschis un service în zona Gării, am mers constant spre bine și chiar m-am extins anul trecut în noiembrie, am mai deschis un service pe Calea Dumbrăvii. În pandemie a fost crunt, am avut închis 3 luni de zile, am avut o perioadă mai scurtă, dar per total s-a compensat fiind lumea în casă s-au cumpărat foarte multe telefoane” a spus Marius.