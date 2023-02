După jocul excelent făcut în primul joc din faza a doua a campionatului, CSU Sibiu speră să reușească un nou succes miercuri, în Sala Transilvania, de la ora 17.30, când va avea ca adversar pe CSO Voluntari.

După victoria concludentă de sâmbăta trecută, 95-63 cu Timișoara, lituanianul Tomas Rinkevicius este și el optimist și speră ca echipa sa să bifeze miercuri un nou succes. ”Voluntari este o echipă foarte bună, foarte talentată, are jucători puternici pe fiecare post, care se evidențiază la fiecare joc. Cred că avantajul nostru va fi publicul, jucăm un baschet bun și avem o echipă unită. Anul trecut, Voluntari a jucat finala campionatului, a mai schimbat jucători, dar are în continuare baschetbaliști foarte buni și un antrenor nou. Va fi un meci greu pentru noi, dar ne pregătim bine și sper să îl câștigăm. Mi-ar fi plăcut să avem câteva zile în plus ca să pregătim acest joc, timpul între aceste două meciuri a fost unul foarte scurt” a declarat și Tomas Rinkevicius.

Mirel Dragoste: ”Vrem să facem din nou un joc foarte bun”

Jucătorul CSU Sibiu, Mirel Dragoste este convins că miercuri, fanii vor împinge din nou echipa către o victorie. ”Venim după o perioadă bună, benefică pentru noi, vrem ca acest ultim meci înainte de pauza competițională să fie unul foarte bun, în fața propriilor suporteri. Vom trata cu maximă seriozitate acest meci, știm că Voluntari are un lot foarte solid, dar vrem să facem un joc foarte bun și să câștigăm. La ultimul meci, atmosfera a fost una incredibilă, țin să le mulțumesc suporterilor în numele meu și al colegilor. Fanii ne împing de la spate de fiecare dată și știu că și miercuri vor fi alături de noi, împreună luptăm pentru fiecare victorie” a declarat căpitanul Mirel Dragoste.

CSU Sibiu joacă miercuri, 8 februarie, de la ora 17:30, în Sala Transilvania, cu CSO Voluntari, în meci contând pentru etapa 2 din faza secundă a Ligii Naționale. Biletele s-au pus în vânzare online și pot fi achiziționate accesând următorul link: https://bit.ly/3HXfDo2.

Cele două echipe sunt vecine de clasament în Top 10: Voluntari este pe locul 5, având 13 puncte, iar Sibiul pe locul 6, cu 12 puncte.