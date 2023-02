Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,7 pe scara Richter a zguduit Centrul Turciei și Nord-Vestul Siriei, luni dimineață. Centrul Cultural Arab din Sibiu s-a mobilizat pentru a strânge fonduri cu scopul de a ajuta persoanele afectate.

Imediat după catastrofă, Fawzia Rehejeh, tânăra din Siria mutată la Sibiu și fondatoarea Centrului Cultural Arab, a organizat o strângere de donații pentru a ajuta persoanele afectate din Siria. Pe pagina de facebook a asociației a fost postat un apel umanitar către sibienii care vor să ajute zecile de familii afectate.

Fawzia a povestit care este acum situația în Siria. „Până în acest moment, în Siria au fost anunțate 1.600 de decese. Bilanțul este în creștere, pentru că sub dărâmături sunt prinși mulți alți oameni, iar răniții sunt de ordinul miilor. Sunt extrem de multe clădiri afectate, care stau să se prăbușească. Multe dintre acestea, în special în Alep, au fost deja distruse de bombardamente. Situația în Siria este, așadar, cu adevărat catastrofală. Poate chiar mai gravă decât în Turcia, unde statul are autoritate asupra teritoriului și dispune de resurse pentru a interveni. În plus, către Turcia au fost direcționate foarte multe ajutoare internaționale”, spune fondatoarea Centrului Cultural Arab.

Când vine vorba despre persoanele afectate de cutremur, Fawzia spune că oamenii au nevoie de ajutor. „Oamenii sunt obligați să se descurce aproape pe cont propriu, să sape cu mâinile goale după vecinii lor îngropați în dărâmături și să aștepte până dimineața pentru a avea lumină. Pentru că curentul și electricitatea erau oricum foarte limitate și înainte de cutremur, iar cutremurul aproape că a distrus întreaga infrastructură critică”, spune tânăra.

Apel umanitar la donații! Ajutor pentru Siria!

„Nord-vestul Siriei a fost lovit de cutremure devastatoare. Până în prezent, au murit aproape o mie de oameni și sunt zeci de mii de răniți. Pagubele materiale sunt și ele uriașe: sute de clădiri prăbușite și alte câteva mii afectate.

În această situație critică, Centrul Cultural Arab strânge fonduri pentru familiile afectate de cutremure. Vă rugăm să vă alăturați nouă în efortul de a-i ajuta pe cei care și-au pierdut membrii familiei, casele și bunurile ca urmare a cutremurelor. Din banii pe care îi vom strânge, vom oferi oamenilor afectați pături, mâncare, haine și alte lucruri de strictă necesitate.

Din 2011, Siria a fost distrusă de un război nemilos. După ce pericolul Statului Islamic a fost (parțial) înlăturat, societatea siriană a suferit ca urmare a sărăciei cronice. Salariul mediu în Siria s-a prăbușit de la 550 de dolari pe lună la începutul războiului (2011) la 23 de dolari pe lună în 2023”, se arată în postare.

Pentru a veni în ajutorul sinistraților din Siria, vă rugăm să donați 25 de lei (echivalentul a 5 dolari) în contul Centrului Cultural Arab. Datele bancare sunt cele de mai jos:

Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu

Cont IBAN în lei: RO09BTRLRONCRT0598227401

Deschis la Banca Transilvania (BT)

Website: https://centrulculturalarab.com/

WhatsApp: 0727.476.279