Sute de persoane își pierd viața anual în accidente rutiere provocate de șoferi băuți sau aflați sub influența drogurilor.

Senatul a adoptat în unanimitate, ca primă Cameră sesizată, completarea Codului Penal cu o prevedere conform căreia şoferii depistaţi băuţi la volan sau sub influenţa substanţelor interzise, dar şi cei care conduc fără permis vor merge direct la închisoare dacă produc un accident rutier soldat cu victime, relatează portalul de știri ziare.com

El a amintit că în dezbaterile publice a denumit această lege „Anastasia”, după numele unei fetiţe de patru ani, care a murit în faţa casei, după ce a fost lovită de o maşină la volanul căreia se afla un şofer fără drept de a conduce.

În fiecare an, aproximativ 20.000 de persoane sunt trimise în judecată pentru şofat fără permis, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, iar, după adoptarea propunerii legislative, judecătorii nu vor mai putea să suspende executarea pedepsei cu închisoarea. Documentul merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz, potrivit rador.ro.