Un copil s-a născut în Alep, Siria, între ruinele și molozul rămas în urma cutremurelor care au zdruncinat Turcia, Siria si țările din jur. În videoclipul, care circulă pe rețelele de socializare, se vede un bărbat ieșind din ruine cu nou-născutul în brațe. Imediat după aceea se duce cu nou-născutul cu cordonul ombilical încă atârnat- până unde sunt salvatorii. Între timp, altul îi trimite un cearșaf cu care se presupune că urmează să-l protejeze pe cel mic.

De asemenea, puteți vedea câteva persoane adunate în apropierea locului unde a născut mama copilului – care nu a supraviețuit nașterii, care observă „miracolul” care s-a produs în mijlocul tragediei care a lovit cele două țări din Orientul Mijlociu luni.

🇸🇾 A newborn baby is rescued in Aleppo, Syria. At the time of birth, the mother was under the rubble. She reportedly died after giving birth. pic.twitter.com/7ky2VVDP0J