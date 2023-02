USR Cisnadie condamnă modul in care administrația locală a gestionat problema zăpezii căzute vineri spre sâmbătă și solicită măsuri imediate pentru rezolvarea situației încă existente și pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranța și confort pentru locuitorii orașului.

Chiar si la trei zile de la ninsoare, problemele pe străzi sunt gestionate deficitar si nerezolvate deși administrarea eficientă a resurselor și aplanarea problemelor in mod adecvat sunt obligații esențiale ale autorităților locale. In ciuda acestui fapt, administrația din Cisnădie a dat dovada de neglijenta si de lipsă de responsabilitate in ultimile zile și la modul in care a gestionat zăpada acestor zile.

“Este marti, străzile și mai ales trotuarele sunt încă pline de gheață și zăpadă iar oamenii au reale probleme. Oare angajații din Primăria Cisnadie pe unde circula cand merg spre serviciu? E o intrebare retorica la care nu așteptam răspuns pentru ca am văzut că nici măcar trotuarul primăriei nu a fost curățat, însă așteptam răspuns la o cerere trimisă ieri dimineata referitor la ce pregatiri s-au făcut în avans și ce anvergura au avut acțiunile de deszăpezire. Din pacate autoritatile noastre locale inca nu au prins sensul celebrei sintagme – “iarna nu-i ca vara”.” a declarat Iancu Ungureanu , președinte Filiala Locală USR Cisnădie.

Solicităm administrației locale din Cisnadie să acționeze cu rapiditate și eficiență pentru a evita orice pericol care ar putea surveni din cauza problemelor generate de zăpadă, atat în aceste zile cât si în momentul în care temperaturile vor crește și există riscul căderii zăpezii de pe acoperisuri cat si a țurțurilor.