Biroul Lui Nicu Ștefănuță s-a transformat într-un centru de colectare de donații pentru persoanele afectate de cutremurul din Turcia. Inițiativa a luat naștere după ce s-a observat o cerere a comunității sibiene de a oferi sprijin poporului turc.

Sibienii sunt așteptați să facă donații la biroul europarlamentarului Nicu Ștefănuță, de pe strada Turnului nr.12, care începând de astăzi este și centru de colectare de donații pentru persoanele din Turcia afectate de cutremur. „Dragi sibieni, suntem alături de poporul turc în aceste momente grele! Biroul nostru se transformă, de astăzi, în centru de colectare de donații pentru populația turcă afectată de cutremurele de zilele trecute. Astfel, până vineri, 17 februarie, în intervalul orar 11:00– 17:00 (L-V) așteptăm sibienii care doresc să ajute, cu donații, oamenii greu încercați în aceste zile”, este mesajul transmis pe facebook

Pe fondul tragediei din Turcia, sibienii își doresc să fie și de această dată de ajutor. „Am văzut că există din ce în ce mai mare cerere pentru organizarea unui astfel de spațiu. Am văzut mai multe persoane din comunitatea sibiană care întreabă unde se organizează un spațiu în Sibiu unde să doneze. Ne-am unit forțele mai mulți și am zis să încercăm cu spațiul acesta, urmând ca tot ce donăm aici să fie dus la un depozit mai mare iar de acolo să plece spre zonele afectate din Turcia. Noi am fost implicați oferindu-ne spațiul și în contextul războiului din Ucraina. Am zis să repetăm și în cazul Turciei și sperăm să vină oamenii să doneze”, spune Alexandra Silea, asistent local la Biroul Europarlamentar Nicu Ștefănuță Sibiu.

Ambasada Turciei specifică tipul de ajutoare de care este nevoie urgent pentru populația din zona afectată de cutremure. Mai exact pot fi donate haine, corturi, paturi, reșouri, saci de dormit, saltele, produse de igienă și lista poate continuă.