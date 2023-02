Fostul fotbalist al Gazului Metan, Eric de Olivera se confruntă cu o problemă medicală extrem de gravă. Cel mai bun marcator străin din fotbalul românesc ar putea rămâne fără un picior.

La aproape doi ani de la ultimul său meci bifat, Eric e în Mediaș. Orașul care l-a crescut și care i-a devenit prima casă, chiar înainte de Rio de Janeiro, din Brazilia natală. Sud-americanul pare acum doar o umbră a jucătorului care era mereu cu zâmbetul pe buze și primul la distracție. A apărut în fața reporterilor GSP abătut și apăsat de drama din în ultimele luni pe care a ținut-o ascunsă.

Nu pot să fac nici măcar 50 de metri

”Toată lumea îl știe pe Eric zâmbitor, dar e greu să mai fiu Eric de acum ceva vreme. Offf, s-au acumulat multe.Am intrat într-o depresie! Din cauza modului în care m-am lăsat de fotbal. Am fost surprins…”

Te-ai lăsat din cauza unor probleme medicale, din ce știm, nu?

Mă așteptam să merg la doctor și apoi să revin la fotbal, însă n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc! A fost finalul. Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie!

Totuși, nu te așteptai că o să vină și momentul ăsta?

Nu mă așteptam atunci! Și așa am început să mă uit ca un disperat la fotbal, ceea ce până acum câțiva ani nu-mi plăcea absolut deloc. Eu nu mai urmărisem un meci de fotbal de nu mai știu când.

Doar fotbalul ți-a provocat depresia?

Și mama mea. Să nu uităm că eu sunt departe de mama, care este în Brazilia. Uneori nici nu-mi vine să-i mai povestesc soției problemele mele pentru că o încarc și pe ea. Inclusiv copiii simt că am probleme… În ultima vreme parcă mi-am mai revenit!

Ce te face să uiți de probleme?

Uite, un lucru care mi-a făcut bine îl reprezintă partidele la care am participat cu cei de la Liga Legendelor. Mulți dintre băieții cu care acum sunt coleg mi-au fost adversari pe vremuri și mă ajută să depănăm amintiri din acele timpuri. Din păcate, mai mult de un minut, două nu pot juca din cauza picioarelor…

La picioare care e diagnosticul exact?

E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante. Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire.

„Am dat o grămadă de bani pe la doctori. În zadar!”

”Du-te acolo, Eric!”, „Mergi acolo, Eric!”. Așa îmi spunea lumea. Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept… Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem.”

În ultimul deceniu, Eric a ales de nu mai puțin de 5 ori să părăsească Liga 1. Niciodată însă n-a ieșit așa cum și-ar fi dorit el. Prima oară a ajuns în Ucraina, la Karpatî Lvov, unde a bifat doar 6 meciuri. Se întâmpla în 2012. După 2 ani, a dat curs ofertei de la Al Ahli, din Arabia Saudită. Citește întregul interviu, AICI